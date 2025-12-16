У «Добробуті» пацієнти з раком легень отримують безоплатний доступ до інноваційної терапії

У межах дослідження пацієнти, що підходять під критерії, зможуть безоплатно отримати сучасне таргетне та імунотерапевтичне лікування, яке вже продемонструвало ефективність у міжнародній практиці.

Медична мережа «Добробут» відкрила набір пацієнтів у клінічне дослідження ІІ фази першої лінії лікування місцево поширеного або метастатичного недрібноклітинного неплоскоклітинного раку легень (НДКРЛ) з мутацією KRAS G12C.

У дослідженні можуть взяти участь пацієнти:

з місцево поширеним недрібноклітинним раком легень (ІІІb–ІІІc стадія), який не підлягає хірургічному лікуванню або хіміопроменевій терапії;

з метастатичним раком легень, які ще не отримували системного лікування;

з підтвердженою неплоскоклітинною формою НДКРЛ;

з мутацією KRAS G12C.

Учасники будуть випадковим чином розподілені до однієї з трьох груп лікування:

хіміотерапія + імунотерапія;

інноваційний KRAS G12C-орієнтований препарат + імунотерапія;

KRAS G12C-орієнтований препарат + імунотерапія + anti-EGFR-терапія.

Учасники дослідження отримують доступ до провідних схем лікування, що показали ефективність на попередніх етапах; безоплатну високоспеціалізовану допомогу та супровід дослідницької команди; безоплатні обстеження, передбачені протоколом; компенсацію транспорту до клінічної бази у Києві, включно з поїздками з інших міст.

Участь передбачає попередній скринінг на відповідність критеріям. Кожен етап лікування відбувається під наглядом фахівців. Для запису на первинну консультацію Ольга Жмурко, менеджерка з клінічних досліджень, 0671502987