У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
У «Добробуті» пацієнти з раком легень отримують безоплатний доступ до інноваційної терапії

У межах дослідження пацієнти, що підходять під критерії, зможуть безоплатно отримати сучасне таргетне та імунотерапевтичне лікування, яке вже продемонструвало ефективність у міжнародній практиці.

У «Добробуті» пацієнти з раком легень отримують безоплатний доступ до інноваційної терапії
Дослідження у "Добробуті"
Фото: Добробут

Медична мережа «Добробут» відкрила набір пацієнтів у клінічне дослідження ІІ фази першої лінії лікування місцево поширеного або метастатичного недрібноклітинного неплоскоклітинного раку легень (НДКРЛ) з мутацією KRAS G12C.

У дослідженні можуть взяти участь пацієнти:

  • з місцево поширеним недрібноклітинним раком легень (ІІІb–ІІІc стадія), який не підлягає хірургічному лікуванню або хіміопроменевій терапії;
  • з метастатичним раком легень, які ще не отримували системного лікування;
  • з підтвердженою неплоскоклітинною формою НДКРЛ;
  • з мутацією KRAS G12C.

Учасники будуть випадковим чином розподілені до однієї з трьох груп лікування:

  • хіміотерапія + імунотерапія;
  • інноваційний KRAS G12C-орієнтований препарат + імунотерапія;
  • KRAS G12C-орієнтований препарат + імунотерапія + anti-EGFR-терапія.

Учасники дослідження отримують доступ до провідних схем лікування, що показали ефективність на попередніх етапах; безоплатну високоспеціалізовану допомогу та супровід дослідницької команди; безоплатні обстеження, передбачені протоколом; компенсацію транспорту до клінічної бази у Києві, включно з поїздками з інших міст.

Участь передбачає попередній скринінг на відповідність критеріям. Кожен етап лікування відбувається під наглядом фахівців. Для запису на первинну консультацію Ольга Жмурко, менеджерка з клінічних  досліджень, 0671502987

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
