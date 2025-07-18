В Охматдиті пояснили, коли до них можна потрапити безоплатно, а коли – за офіційну плату

У більшості випадків дитина потрапляє до "Охматдиту" за направленням від сімейного лікаря або педіатра, або по швидкій. У таких випадках допомога буде безоплатною.

Тоді як планове звернення без направлення до лікарні – це платна послуга.

Так пояснили в Охматдиті в коментарі "УП. Життя".

Для планової допомоги потрібне направлення. Якщо дитині потрібна планова госпіталізація або консультація спеціаліста, батьки мають звернутися до свого педіатра або сімейного лікаря і отримати електронне направлення. Після цього необхідно зв’язатися з лікарнею та узгодити дату візиту.

Для консультацій вузьких фахівців також потрібне направлення й попередній запис через електронну систему.

Якщо батьки звертаються планово самостійно, без направлення, в такому разі послуги в Охматдиті будуть платними відповідно до затверджених в лікарні тарифів.

Якщо ж стан дитини гострий, і раптово стало гірше, звернутися до лікарні можна у будь-який час доби, самостійно або за допомогою "швидкої". У таких ситуаціях направлення не потрібне.

"У разі самозвернення при гострих станах пацієнту не потрібні жодні документи, окрім тих, що посвідчують особу. Ніяких направлень чи інших довідок не потрібно", — повідомили у Охматдиті.

Однак слід знати нюанс. Якщо пацієнти звертаються через швидку, бригада їх повезе не куди родина захоче, а по маршруту, затвердженому міськими органами охорони здоров’я.

"Навіть якщо пацієнт висловлює бажання бути госпіталізованим саме до "Охматдиту", міська "швидка" не може змінити маршрут", – додають у закладі.

Нагадаємо, що Охматдит приймає дітей 0-18 років. Звертатися можна з будь-якими станами, крім захворювань серцево-судинної системи та деяких інфекцій, які лікуються у профільних закладах.



