Данське дослідження спростувало зв’язок між алюмінієм у складі вакцин та аутизмом і СДУГ

Масштабне національне дослідження в Данії не виявило жодного зв’язку між вмістом алюмінію у вакцинах та ризиком розвитку аутизму, синдрому дефіциту уваги й гіперактивності (СДУГ), аутоімунних чи алергічних захворювань.

У дослідженні проаналізували дані понад 1,2 мільйона дітей, народжених у Данії з 1997 по 2018 рік.

Результати дослідження опубліковані в журналі «Annals of Internal Medicine».

Вчені відстежували стан здоров’я дітей протягом восьми років після отримання щеплень у перші два роки життя. Вони оцінили ризики 50 різних хронічних розладів, зокрема:

розладів аутистичного спектру (РАС),

СДУГ,

астми, екземи та інших алергічних станів,

ювенільного артриту й інших автоімунних хвороб.

Жодного підвищеного ризику виявлено не було. Навпаки — для деяких станів спостерігали навіть незначне зниження ризику серед дітей, які отримали більше вакцин із вмістом алюмінію.

Що перевірили?

Солі алюмінію використовують як речовини, які посилюють імунну відповідь на вакцину. За життя до двох років дитина отримує приблизно 3 міліграми алюмінію з вакцинами — це значно нижче за встановлені пороги токсичності.

Данські дослідники використали зміни у національному календарі щеплень як «природний експеримент»: у різні роки дітям вводили вакцини з різною кількістю алюмінію, що дозволило порівнювати групи. Вони також врахували десятки факторів: вік і стать дитини, наявність хронічних хвороб у матері, куріння, соціально-економічний статус.

Основні результати:

РАС: співвідношення ризиків — 0,93 (95% ДІ: 0,89–0,97)

СДУГ: 0,90 (95% ДІ: 0,84–0,96)

Аутоімунні хвороби: 0,98 (95% ДІ: 0,94–1,02)

Астма: 0,96 (95% ДІ: 0,94–0,98)

Усі значення в межах або нижче норми, що означає — жодного зростання ризиків немає.

Теорії про зв’язок вакцин і неврологічних розладів поширюються десятиліттями, зокрема через спотворені або обмежені дослідження на тваринах чи малих вибірках.

«Вакцини — один із найефективніших і найбезпечніших інструментів охорони здоров’я. І ці дані — ще одне потужне підтвердження цього», — наголошують автори.

Дослідники визнають, що окремі дуже рідкісні побічні ефекти залишаються поза межами дослідження. Проте навіть за умов тривалого спостереження жодного сигналу про шкоду не виявлено.



