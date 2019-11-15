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На Закарпатье громада храма отстояла в Верховном суде свое право перейти в ПЦУ

Суд окончательно подтвердил право громады на изменение религиозной принадлежности.

На Закарпатье громада храма отстояла в Верховном суде свое право перейти в ПЦУ
Фото: pomisna.info

Религиозная громада храма Рождества Пресвятой Богородицы с. Пилипец Межгорского района Закарпатья отстояла в Верховном суде свое право на изменение религиозной принадлежности.

Об этом информирует пресс-служба Православной церкви Украины.

"Таким образом, окончательно подтверждено право общины на переход из Хустской епархии УПЦ Московского Патриархата в Закарпатскую епархию поместной Православной Церкви Украины", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области суд отстранил от должности чиновника ОГА за регистрацию общин ПЦУ.

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