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У родственников погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев взяли образцы ДНК, - МВД

Следователи полиции допросили родственников погибших.

У родственников погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев взяли образцы ДНК, - МВД
Фото: irna.ir

Эксперты Министерства внутренних дел Украины 9 января собрали образцы ДНК родственников украинцев, погибших в авиакатастрофе под Тегераном.

Пресс-служба МВД сообщает, что образцы будут обработаны в течение суток, а ДНК-формула направлена в электронном виде в Тегеран для идентификации тел.

В МВД пояснили, что, по стандартам, для ДНК-теста отбираются материалы двух близких родственников погибшего (отец и мать, родные братья, сестры, дети). Параллельно иранская сторона отбирает генетические материалы погибших.

"Следователи полиции допросили родственников погибших. Также запланированы исследования документов о технических характеристиках борта, процедуре закупки и сервисного обслуживания, состоянии экипажа, количестве часов лета, проведении инструктажей, а также проведение других следственных действий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Офис Генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", следовавший рейсом Тегеран-Киев. Д

осудебное следствие осуществляет Главное следственное управление Национальной полиции Украины.

Напомним, самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни в ночь на 8 января. На борту было 9 членов экипажа и 167 пассажиров, большинство - граждане Ирана. Рейс PS752 должен был прибыть в Киев.

Среди погибших 11 граждан Украины - 9 членов экипажа и двое пассажиров.

9 января президент Владимир Зеленский встретился с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране. Он пообещал родственникам погибших необходимую помощь и ответы на причины трагедии.

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