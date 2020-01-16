ЦИК признала народным депутатом Санченко вместо Венедиктовой

Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины Александра Санченко, члена партии "Слуга народа".

Об этом информирует пресс-служба ЦИК.

"Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе, Санченко Александра Владимировича, 1988 года рождения, проживает в Киеве, беспартийного, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 137", - говорится в сообщении,

Отмечается, что соответствующее решение было принято на основании полученного постановления Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий депутата Ириной Венедиктовой.

Народный депутат Ирина Венедиктова, которая была третьим номером в избирательном списке "Слуги народа", ушла из Верховной Рады в связи с назначением временно исполняющей обязанности главы Государственного бюро расследований.

За досрочное прекращение ее полномочий во вторник, 14 января, проголосовали 340 депутатов.

Венедиктова возглавляет ГБР временно, до проведения конкурса и назначения его победителя.

31-летний Александр Санченко, кторый указан 137-м номером в списке партии, родился в Сумах, получил финансовое образование в Международном университете финансов и в сфере делового администрирования в Международном институте менеджмента.Работает директором по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности фестиваля "Atlas Weekend".

До этого он основал всеукраинский конкурс красоты, сообразительности и таланта "СтудМис Украины", был соинциатором проекта Kyiv Free Wi-Fi и координатором в Red Bull Ukraine.