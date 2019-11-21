У осужденного в Крыму Дудки ухудшилось здоровье после этапирования из Москвы

Вероятно, на следующей неделе Бессарабова и Дудку снова этапируют из Симферополя в колонии строго режима.

У осужденного по «делу крымских диверсантов» Владимира Дудки ухудшилось состояние здоровья после этапирования из Москвы в Симферополь. Об этом сообщает «Крым.Реалии» со ссылкой на сына Дудки Илью Каверникова.

По его словам, у Владимира Дудки снова проявились хронические боли.

«Увиделся с папой впервые за три с половиной месяца. Медицинской помощи от администрации СИЗО он не получает. У него хронические боли в области живота, после этапа повысилось давление. Последний раз, когда измеряли, давление было 160 на 100. Говорит, что перенес этап только благодаря лекарствам, которые мы ему передаем», – сказал Каверников.

Он также отметил, что его отец и еще один осужденный по этому делу – Алексей Бессарабов провели на этапе из Москвы в Симферополь около месяца.

«Во время этапа бывали случаи, когда в камерах, рассчитанных на 20 человек, содержали – 50», – рассказал Каверников.

По его информации, вероятно, на следующей неделе его отца и Бессарабова снова этапируют из Симферополя в колонии строго режима для отбывания наказания.

Напомним, 15 октября суд РФ оставил без изменений приговор 14 лет тюрьмы украинцам Дудке и Бессарабову.

9 ноября 2016 года ФСБ РФ заявила о задержании членов "диверсионной группы". Двое из трех задержанных - Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов - эксперты аналитического центра "Номос", который работал в Севастополе до начала 2014 года. Третий арестованный - член Всеукраинской общественной организации "Объединение ветеранов разведки Украины", капитан второго ранга запаса Владимир Дудка.

16 ноября 2017 года Севастопольский городской суд приговорил Штыбликова к пяти годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 тысяч рублей, после чего его этапировали на территорию России.

Дудке и Бессарабову вынесли приговор в апреле 2019 года, они получили 14 лет колонии.