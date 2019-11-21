Ему вменяют хулиганство и могут приговорить к лишению свободы.

В среду, 20 ноября, в Одессе правоохранители задержали мужчину, причастного к повреждению памятной доски проукраинскому активисту Игорю Иванову, который погиб 2 мая 2014 года.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Сотрудники Приморского отдела полиции квалифицировали повреждение мемориальной доски, которое произошло 11 ноября, как хулиганство. В ходе расследования вышли на местного жителя.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

В фейсбуке одесского активиста Демьяна Ганула выложили видео общения с этим мужчиной.

Он рассказал, что разбил табличку в "пьяном угаре". "Это получилось из-за семейного конфликта. Я поругался с женой, приехал на работу, напился, скачал фильм "Джокер" на ноутбук и под впечатлениями в пьяном угаре начал творить чудеса", - заявил он.

Он рассказал, что ходил по Одессе, "пел песни, намазал рожу и махал кувалдой, дорывался до дворника, до прохожих". Табличку Иванову воспринял как вывеску магазина и только утром из новостей понял, что натворил.

"Я каюсь перед родителями Игоря, перед всеми патриотами Украины и прошу у всех прощения. Я готов восстановить табличку, повесить ее на место", - заявил мужчина.