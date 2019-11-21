Президент Владимир Зеленский обсудил с исполнительным председателем компании Orascom Investment Holding Нагибом Онси Савирисом привлечение инвестиций в экономику Украины.

Об этом информирует пресс-служба президента.

"Египетский бизнесмен отметил, что рад возможности пообщаться с главой Украинского государства и рассказать ему о своей деятельности. Он сообщил, что интересуется возможностью инвестировать в Украину", - говорится в сообщении.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский и исполнительный председатель компании Orascom Investment Holding Нагиб Онси Савирис

Зеленский поблагодарил Савириса за проявленную инициативу и интерес к инвестиционным возможностям Украины.

"Я слышал, что вы в течение нескольких лет интересовались инвестиционными возможностями в Украине, но не решались (начать работу). Сейчас самое подходящее время", - сказал президент.

Он рассказал об обновлении украинского парламента и формирования нового правительства, что, по убеждению Зеленского, "позволит реализовать структурные реформы в короткие сроки для достижения экономического бума в стране в течение ближайших 5 лет".

Фото: president.gov.ua

"Я не раз заявлял инвесторам и нашим международным партнерам, что буду лично защищать иностранные инвестиции в Украину, а правительство и парламент работают над созданием благоприятного бизнес-климата в нашей стране", - заявил президент Украины.

Среди основных изменений в Украине глава государства назвал земельную реформу. Зеленский также предложил бизнесмену рассмотреть возможность инвестирования в банковский сектор Украины.

Владимир Зеленский также предложил бизнесмену рассмотреть возможность инвестирования в банковский сектор Украины.

Напомним, выступая перед участниками Киевского международного экономического форума Зеленский назвал Украину привлекательным стартапом и неограненным алмазом.