Зеленский прибыл в Очаков и осмотрел возвращенные Россией корабли
Зеленский прибыл в Очаков и осмотрел возвращенные Россией корабли
Боец ММА одним ударом "раскат грома" отправил соперника в глубочайший нокаут
Боец ММА одним ударом "раскат грома" отправил соперника в глубочайший нокаут
Андрей Загороднюк: "Если мы имеем самоуважение, то должны требовать возврата и Донбасса, и Крыма"
Андрей Загороднюк: "Если мы имеем самоуважение, то должны требовать возврата и Донбасса, и Крыма"
Харьковские подрывники обчистили очередной банкомат
Харьковские подрывники обчистили очередной банкомат
Найем стал заместителем гендиректора "Укроборонпрома"
Найем стал заместителем гендиректора "Укроборонпрома"
Жертва нардепа Иванисова подтвердила факт изнасилования
Жертва нардепа Иванисова подтвердила факт изнасилования
Зеленский назначил нового заместителя главы СБУ
Зеленский назначил нового заместителя главы СБУ
Лидер сборной Бельгии назвал "позором" жеребьевку Евро-2020
Лидер сборной Бельгии назвал "позором" жеребьевку Евро-2020
Садовому вручили подозрение (обновлено)
Садовому вручили подозрение (обновлено)
ГлавнаяПолитика

Зеленский предложил египетской компании инвестировать в Украину

Президент встретился с исполнительным главой компании Orascom Investment Holding.

Президент Владимир Зеленский обсудил с исполнительным председателем компании Orascom Investment Holding Нагибом Онси Савирисом привлечение инвестиций в экономику Украины.

Об этом информирует пресс-служба президента.

"Египетский бизнесмен отметил, что рад возможности пообщаться с главой Украинского государства и рассказать ему о своей деятельности. Он сообщил, что интересуется возможностью инвестировать в Украину", - говорится в сообщении.

Владимир Зеленский и исполнительный председатель компании Orascom Investment Holding Нагиб Онси Савирис
Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский и исполнительный председатель компании Orascom Investment Holding Нагиб Онси Савирис

Зеленский поблагодарил Савириса за проявленную инициативу и интерес к инвестиционным возможностям Украины.

"Я слышал, что вы в течение нескольких лет интересовались инвестиционными возможностями в Украине, но не решались (начать работу). Сейчас самое подходящее время", - сказал президент.

Он рассказал об обновлении украинского парламента и формирования нового правительства, что, по убеждению Зеленского, "позволит реализовать структурные реформы в короткие сроки для достижения экономического бума в стране в течение ближайших 5 лет".

Фото: president.gov.ua

"Я не раз заявлял инвесторам и нашим международным партнерам, что буду лично защищать иностранные инвестиции в Украину, а правительство и парламент работают над созданием благоприятного бизнес-климата в нашей стране", - заявил президент Украины.

Среди основных изменений в Украине глава государства назвал земельную реформу. Зеленский также предложил бизнесмену рассмотреть возможность инвестирования в банковский сектор Украины.

Владимир Зеленский также предложил бизнесмену рассмотреть возможность инвестирования в банковский сектор Украины.

Напомним, выступая перед участниками Киевского международного экономического форума Зеленский назвал Украину привлекательным стартапом и неограненным алмазом.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также