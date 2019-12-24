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Зеленский поздравил украинцев с католическим Рождеством

Президент призвал забыть о распрях.

Зеленский поздравил украинцев с католическим Рождеством
Архивное фото
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский поздравляет украинцев с наступающим католическим Рождеством.

Об этом он написал в фейсбуке.

"Миллионы людей во всем мире сегодня собираются семьями, чтобы вместе провести Сочельник и встретить первую звезду. Она сообщает о Рождестве Христовом.  В этот светлый праздник забудем о распрях. Это - вечер согласия и единения. Каждый из нас хочет, чтобы как можно быстрее в каждый украинский дом пришел мир", - отметил Зеленский.

"Вспомним сегодня, что мир начинается с нас, с нашей принятия друг друга, уважения, с нашего умения любить.  Пусть свет первой Рождественской звезды принесет счастье и благополучие в каждую семью. С Рождеством Христовым", - добавил президент.

Напомним, в 2017 году Верховная Рада сделала 25 декабря выходным.

В Украине 30% религиозных общин празднует Рождество именно в этот день. Из Православных церквей 25 декабря празднуют Рождество Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Элладская, Албанская, Чешских земель и Словакии, Кипрская Православные Церкви.

Русская, Грузинская, Иерусалимская, Польская, Сербская Церкви празднуют Рождество 7 января. Молдова и Беларусь, как и Украина, празднуют Рождество 25 декабря и 7 января.

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