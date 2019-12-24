Борис Тарасюк стал послом Украины при Совете Европы

Бывший депутат Верховной Рады Борис Тарасюк получил должность постоянного представителя Украины при Совете Европы. Она была вакантной с начала осени после перехода Дмитрия Кулебы на должность вице-премьер-министра.

Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского №943/2019 от 24 декабря.

Тарасюк работал дипломатом с 1975 года, пройдя путь от атташе МИД УССР до министра иностранных дел Украины. Эту должность он занимал дважды - в 1998-2000 годах и 2005-2006 годах.

Был депутатом Верховной Рады пяти созывов.

В 2003-2012 годах был лидером партии "Народный рух Украины", сейчас Борис Тарасюк - член политического совета партии "Батькивщина".

1 января 2020 года ему исполняется 71 год.