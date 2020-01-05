Парламент Ирака выступил за вывод американских войск из страны

Парламент Ирака в воскресенье, 5 января, проголосовал за резолюцию, которая обязывает правительство попросить о выводе войск США с территории страны. Об этом сообщает Alarabiya.

Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии парламента по инициативе премьер-министра Ирака Адиля Абду-Махди. Таким образом парламент обратится к правительству с требованием просить Вашингтон о выводе войск с Ирака.

"Несмотря на внутренние и внешние трудности, с которыми мы можем столкнуться, это остается лучшим для Ирака в принципе и практически", - заявил Махди.

Он назвал ликвидацию генерала Ирана Касема Сулеймани "политическим убийством". Также премьер Ирака отметил, что местные власти не выдали разрешение США на проведение операции по ликвидации Сулеймани.

Напомним, иранский генерал Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате американского ракетного удара по колонне автомобилей вблизи международного аэропорта Багдада в Ираке. Вместе с генералом погибли несколько видных иракских политиков и военачальников. Сулеймани возглавлял элитное подразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое осуществляет военные и тайные операции за пределами Ирана.

Трамп, комментируя инцидент, назвал генерала "террористом номер один в мире". Иран сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны и пообещал ответные меры. На что Трамп заявил о готовности нанести удар по 52 целям в Иране.