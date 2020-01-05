Смерть генерала Сулеймани. Иран получил от Трампа "красную карточку"
Смерть генерала Сулеймани. Иран получил от Трампа "красную карточку"
В Каховке из-за убийства 26-летнего парня начались массовые акции протеста
В Каховке из-за убийства 26-летнего парня начались массовые акции протеста
В Киеве мужчина, представившись продюсером, пригласил девушку домой и изнасиловал
В Киеве мужчина, представившись продюсером, пригласил девушку домой и изнасиловал
В Киеве хозяйка квартиры, которую сдавала посуточно, нашла в шкафу два трупа
В Киеве хозяйка квартиры, которую сдавала посуточно, нашла в шкафу два трупа
Выступление Хакамады в Киеве отменили
Выступление Хакамады в Киеве отменили
Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России
Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России
Анатолий Дермайнер: «Донбасс не увидел в Зеленском авторитета»
Анатолий Дермайнер: «Донбасс не увидел в Зеленском авторитета»
Facebook заблокировал пост Супрун о Бандере
Facebook заблокировал пост Супрун о Бандере
"Прямой" и "Пятый" показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
"Прямой" и "Пятый" показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
ГлавнаяМир

Парламент Ирака выступил за вывод американских войск из страны

Решение принято в связи с убийством иранского генерала Сулеймани.

Парламент Ирака выступил за вывод американских войск из страны
Фото: EPA/UPG

Парламент Ирака в воскресенье, 5 января, проголосовал за резолюцию, которая обязывает правительство попросить о выводе войск США с территории страны. Об этом сообщает Alarabiya.

Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии парламента по инициативе премьер-министра Ирака Адиля Абду-Махди. Таким образом парламент обратится к правительству с требованием просить Вашингтон о выводе войск с Ирака.

"Несмотря на внутренние и внешние трудности, с которыми мы можем столкнуться, это остается лучшим для Ирака в принципе и практически", - заявил Махди.

Он назвал ликвидацию генерала Ирана Касема Сулеймани "политическим убийством". Также премьер Ирака отметил, что местные власти не выдали разрешение США на проведение операции по ликвидации Сулеймани.

Напомним, иранский генерал Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате американского ракетного удара по колонне автомобилей вблизи международного аэропорта Багдада в Ираке. Вместе с генералом погибли несколько видных иракских политиков и военачальников. Сулеймани возглавлял элитное подразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое осуществляет военные и тайные операции за пределами Ирана.

Трамп, комментируя инцидент, назвал генерала "террористом номер один в мире". Иран сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны и пообещал ответные меры. На что Трамп заявил о готовности нанести удар по 52 целям в Иране.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также