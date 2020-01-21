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Путин выступит сразу после президента Израиля на Всемирном форуме памяти Холокоста

Зеленский примет участие в форуме, но выступать не будет.

Главы и топ-представители 46 государств подтвердили свое участие в V Всемирном форуме жертв Холокоста (Шоа) в Израиле. 

LB.ua предоставляет список высоких гостей данного мероприятия.

Известно, что центральное памятное мероприятие начнется 23 января в 13:00 по местному времени.

Первым планируется выступление президента Израиля Реувена Ривлина. Вслед за ним выступят президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, вице-президент США Майкл Пенс, президент Франции Эммануэль Макрон, принц Уэльский Чарльз и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

После государственных лидеров слово получат председатель общественного совета "Яд ва-Шем" раввин Меир Лау, инициатор мероприятия Моше Кантор и председатель правления "Яд ва-Шема" Авнер Шалев.

В 15:10 начнется памятная церемония. Зажжение вечного огня, возложение венков к памятнику "Восстание в Варшавском гетто", чтение поминальной молитвы "Эль Мале Рахамим" и чтение молитвы "Кадиш". Минута молчания. В конце прозвучит государственный гимн Израиля "а-Тиква".

Добавим, что 22 января президент Израиля Реувен Ривлин проведет в своей резиденции прием в честь участников Форума, на который приглашены около 250 гостей, включая 41 лидера. На приеме выступят король Испании Филипп VI и лауреат Премии Израиля исследователь истории Холокоста профессор Йегуда Бауэр.

Принц Чарльз посетит могилу своей бабушки, принцессы Алисы Баттенбергской, которой присвоено звание "Праведницы народов мира" за участие в спасении евреев Греции. Принцесса похоронена на Масличной горе в Иерусалиме. Представитель королевской семьи также встретится с израильтянами, выжившими в Холокосте.

Также LB.ua стало известно об отмене визита на памятную церемонию главы Литвы Гитанаса Науседы, который во время мероприятия будет находиться на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Согласно нашей информации, вместо в Форуме примет участие глава литовского Сейма Викторас Пранцкетис.

Как ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский посетит Форум, однако не будет выступать, как и остальные 40 глав и топ-представителей государств.

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