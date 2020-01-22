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Порошенко: соборность Украины - результат мечтаний и стремлений многих поколений

"От Запада к Востоку, от Севера до Юга - Украина неделимая соборная и единая".

Порошенко: соборность Украины - результат мечтаний и стремлений многих поколений
Фото: eurosolidarity.org

Украина есть и должна оставаться унитарным государством, без каких-либо федераций и специальных статусов. Об этом пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко написал на своей странице в сети Facebook.

«Акт Злуки, который был провозглашен 101 год назад на Софийской площади - результат мечтаний, стремлений и усилий многих поколений борцов за независимость и соборность. Верю, что сине-желтые цвета нашего национального флага вместе с трезубцем вернутся на свое законное место в Донецке и Луганске, в Симферополе и Севастополе, на всех временно оккупированных территориях Крыма, части Луганской и Донецкой областей", - отметил экс-президент.

"Нам нужно беречь и укреплять единство и соборность. Поэтому всем должно быть четко понятно: Украина является унитарное государство, с одной государственным языком - так написано в Конституции. Никаких федераций и специальных статусов. От Запада к Востоку, от Севера до Юга - Украина неделимая соборная и единая!» - подчеркнул Петр Порошенко.

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