"США поддерживают народ Украины в День соборности и каждый день".

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин записала поздравление с Днем соборности. Она призвала Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

В видео, опубликованном посольством США, Квин сообщила, что единство украинцев, их энтузиазм и преданность в исторические времена, включая времена кризисов, вдохновляли ее и других людей по всему миру.

Она отметила, что после недавней авиакатастрофы в Иране украинцы объединились и действовали ради поддержки своих сограждан, чьи близкие трагически погибли.

"Во время Евромайдана и Революции Достоинства мы стали свидетелями того, как украинцы с запада и востока, юга и севера стояли плечом к плечу и защищали европейское будущее Украины. Украинцы продемонстрировали единство в своем стремлении к процветающей, демократической и свободной стране в ответ на российскую агрессию. Мы присоединяемся к народу Украины и призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в границах ее международно признанных границ, включая Крым, Донбасс и территориальные воды. США поддерживают народ Украины в День соборности и каждый день", – завершила свою речь временная поверенная в делах США в Украине.

Ранее Владимир Зеленский в поздравлении украинцев с Днем соборности призвал быть сильными и сплоченными и назвал ценности, которые, по его мнению, должны объединить народ.