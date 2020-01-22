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Временная поверенная в делах США призвала Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины

"США поддерживают народ Украины в День соборности и каждый день". 

Временная поверенная в делах США призвала Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины
Кристина Квин
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин записала поздравление с Днем соборности. Она призвала Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

В видео, опубликованном посольством США, Квин сообщила, что единство украинцев, их энтузиазм и преданность в исторические времена, включая времена кризисов, вдохновляли ее и других людей по всему миру. 

Она отметила, что после недавней авиакатастрофы в Иране украинцы объединились и действовали ради поддержки своих сограждан, чьи близкие трагически погибли.

"Во время Евромайдана и Революции Достоинства мы стали свидетелями того, как украинцы с запада и востока, юга и севера стояли плечом к плечу и защищали европейское будущее Украины. Украинцы продемонстрировали единство в своем стремлении к процветающей, демократической и свободной стране в ответ на российскую агрессию. Мы присоединяемся к народу Украины и призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в границах ее международно признанных границ, включая Крым, Донбасс и территориальные воды. США поддерживают народ Украины в День соборности и каждый день", – завершила свою речь временная поверенная в делах США в Украине. 

Ранее Владимир Зеленский в поздравлении украинцев с Днем соборности призвал быть сильными и сплоченными и назвал ценности, которые, по его мнению, должны объединить народ.

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