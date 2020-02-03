"Укрпочта" предупредила о задержках посылок из Китая

Из-за вспышки коронавируса часть авиалиний временно сократили или отменили рейсы в Китай, это привело к задержкам доставки посылок из Китая. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрпочты".

Из-за проблем с сообщением общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены.

«Сейчас часть авиалиний временно сократила или отменила рейсы в Китай. Однако национальный почтовый оператор продолжает прием почты и сразу же после возобновления авиасообщения с Китаем отправления будут доставлены в эту страну», - сказано в сообщении.

В "Укрпочте" также напомнили, что Всемирная организация здравоохранения пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли из-за коронавируса.

"Никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, Кабинет министров своим распоряжением утвердил план против распространения на территории Украины нового китайского коронавируса.

На данный момент правительство также разрабатывает планы на региональном уровне для отдельных областей.