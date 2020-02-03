Нардеп от "Слуги народа" Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку
Нардеп от "Слуги народа" Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку
Унижение Европы: путинские методы мифологического реванша
Унижение Европы: путинские методы мифологического реванша
В центре Киева застрелили пластического хирурга
В центре Киева застрелили пластического хирурга
Экс-майор "ДНР" Прилепин вместе с Сигалом и Чичериной создал партию "За правду" (обновлено)
Экс-майор "ДНР" Прилепин вместе с Сигалом и Чичериной создал партию "За правду" (обновлено)
​Зеленский: Иран предложил по $80 тыс. родственникам погибших украинцев с самолета МАУ, но мы не согласились
​Зеленский: Иран предложил по $80 тыс. родственникам погибших украинцев с самолета МАУ, но мы не согласились
Журналисты показали собаку, которую нардеп Брагар советовал продать для оплаты коммуналки
Журналисты показали собаку, которую нардеп Брагар советовал продать для оплаты коммуналки
Евгений Головаха: "Украинцы впервые осознали, что дружба с Россией – это путь к унижению"
Евгений Головаха: "Украинцы впервые осознали, что дружба с Россией – это путь к унижению"
В Киеве прохожий изувечил припаркованный на тротуаре автомобиль
В Киеве прохожий изувечил припаркованный на тротуаре автомобиль
Российския авиакомпания отказалась брать на рейсы из Китая граждан других стран
Российския авиакомпания отказалась брать на рейсы из Китая граждан других стран
ГлавнаяМир

"Укрпочта" предупредила о задержках посылок из Китая

Из-за вспышки коронавируса ухудшилось транспортное сообщение.

"Укрпочта" предупредила о задержках посылок из Китая
Фото: PolitInfo

Из-за вспышки коронавируса часть авиалиний временно сократили или отменили рейсы в Китай, это привело к задержкам доставки посылок из Китая. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрпочты".

Из-за проблем с сообщением общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены.

«Сейчас часть авиалиний временно сократила или отменила рейсы в Китай. Однако национальный почтовый оператор продолжает прием почты и сразу же после возобновления авиасообщения с Китаем отправления будут доставлены в эту страну», - сказано в сообщении. 

В "Укрпочте" также напомнили, что Всемирная организация здравоохранения пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли из-за коронавируса.

"Никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, Кабинет министров своим распоряжением утвердил план против распространения на территории Украины нового китайского коронавируса.

На данный момент правительство также разрабатывает планы на региональном уровне для отдельных областей.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также