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Президент поручил создать оперативный штаб при СНБО из-за катастрофы самолета МАУ в Иране

В него вошли премьер-министр, главы министерств, СБУ и Службы внешней разведки. 

Президент поручил создать оперативный штаб при СНБО из-за катастрофы самолета МАУ в Иране
Фото: president.gov.ua

При Совете национальной безопасности и обороны Украины по поручению президента Владимира Зеленского создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Иране.

Подтверждена информация о 168 пассажирах, которые прошли регистрацию на рейс, и о 9 членов экипажа, сообщили в пресс-службе СНБО.

"В состав оперативного штаба вошли премьер-министр Украины, министр иностранных дел, министр обороны, министр внутренних дел, глава СБУ, глава Службы внешней разведки, глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

Руководить штабом поручили секретарю СНБО Алексею Данилову

Напомним, самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал 8 января спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни. На борту, по данным Reuters, вместе с экипажем было более 170 человек. Рейс PS752 должен был прибыть в Киев около 8 утра.

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