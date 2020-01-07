Помпео обсудил с Зеленским по телефону новую дату визита в Украину (обновлено)

Госсекретарь США также "высоко оценил осуждение Украиной нападения на посольство США в Багдаде".

Государственный секретарь США Майк Помпео обсудил в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским новую дату его визита в Украину.

Разговор состоялся 6 января, сообщили в пресс-службе Государственного департамента США.

"Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, и госсекретарь высоко оценил осуждение Украиной нападения на посольство США в Багдаде. Госсекретарь Помпео подтвердил решительную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул наше долгосрочное стратегическое партнерство", – говорится в сообщении Госдепа.

В пресс-службе украинского президента добавили, что Владимир Зеленский проинформировал Помпео о результатах, достигнутых на переговорах "нормандской четверки", и о планах по восстановлению мира на востоке Украины.

"Майк Помпео особенно отметил освобождение пленных и поприветствовал подписание важного контракта на транзит газа в Европу", – добавили в Офисе президента.

Напомним, в декабре издание Politico писало о том, что США в январе готовят визит Помпео в Украину для налаживания отношений между странами.

Также 19 декабря о подготовке визита Помпео в Украину сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак.

"На начало января у нас запланирована встреча с госсекретарем США Майком Помпео. Думаю, что после этой встречи будет больше ясности и с возможным будущим визитом президента Зеленского в США", – заявлял помощник Зеленского.

Месяцем ранее появилась информация о том, что поездка Помпео была запланирована еще в ноябре, но визит был отменен спустя два дня после соответствующего предложения.

30 декабря Помпео официально заявил, что летит в Киев, визит запланирован на 3 января. Уже 1 января Госсекретарь Штатов отменил визит в Киев и в ряд других стран из-за ситуации в Ираке.