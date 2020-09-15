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ЄС вважає Лукашенка нелегітимним президентом

Боррель заявив, що ЄС готує персональні санкції щодо Білорусі.

ЄС вважає Лукашенка нелегітимним президентом
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз не вважає Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на виступ у Європарламенті високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля.

"Для нас цілком очевидно: ми вважаємо, що вибори, які пройшли 9 серпня, були сфальсифіковані", - заявив Боррель.

За його словами, ЄС не вважає Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

Боррель також зазначив, що ЄС готує персональні санкції щодо Білорусі, які планують ухвалити найближчим часом - до проведення засідання Євроради наступного тижня. 

"Якщо ситуація в Білорусі буде погіршуватися, ми будемо розширювати санкції", - додав глава дипломатії ЄС.

Нагадаємо, на початку вересня Reuters заявило, що у Європейському Союзі планують санкції проти 31 чиновника з Білорусі, відповідального за фальсифікацію виборів, розгін протестів і побиття людей. Лукашенка в цьому списку немає.

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