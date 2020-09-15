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У Гренландії розколовся найбільший шельфовий льодовик

Учені пов'язують це з глобальним потеплінням. 

На північному сході Гренландії від найбільшого шельфового льодовика в Арктиці 79N відколовся великий шматок криги. 

Знімки з супутника показують, що уламок ще розколовся на велику кулькість менших частин. На думку вчених, це спричинено глобальними змінами клімату, пише BBC.

"З 1980 року атмосфера в цьому регіоні потеплішала приблизно на 3 градуси за Цельсієм", - повідомила доктор Дженні Тертон.

Фото: BBC

У цьому регіоні в 2019 і 2020 роках були рекордні літні температури. Льодовик 79N є плавучою передньою частиною Північно-східного льодового потоку Гренландії.

Льодовиком пішли тріщини ще в 2019 році, а цього року ситуацію погіршило спекотне літо. Джейсон Бокс з Геологічної служби Данії та Гренландії прогнозує, що за 10-20 років льодовик може почати руйнуватися з середини.

Нагадаємо, що у 2012 році в Гренландії від льодовика Петермана відколовся айсберг площею більше 100 кв. кілометрів. За два роки до цього від льодовика Петермана відколовся айсберг площею 250 кв. кілометрів.

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