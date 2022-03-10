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Харків'янин за 40 тисяч гривень передав росіянам координати цілей у місті для атак, – Венедіктова

По одному з об'єктів російські війська завдали удару.

Харків'янин за 40 тисяч гривень передав росіянам координати цілей у місті для атак, – Венедіктова
Ірина Венедіктова
Фото: Макс Требухов

Правоохоронці затримали мешканця Харкова, який за винагороду в 40 тисяч гривень надав росіянам координати хлібозаводу та військового об’єкту.

Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова у Facebook. «Тварюка з Харкова отримує 25 лютого дзвінок на мобільний від невідомої їй на той момент особи. Тварюка, що телефонує, представляється громадянином РФ і пропонує винагороду в розмірі 40 тисяч гривень за надання важливої інформації – відзначити в електронному вигляді координати розташування об’єкту критичної інфраструктури міста, а саме хлібзаводу «Салтівський» та ФЕД (військовий об’єкт). Скотина з Харкова охоче приймає пропозицію і отримує на банківську карту обіцяні 40 тисяч грн», – написала вона.

За словами Ірини Венедіктової, 1 березня збройні сили РФ нанесли артилерійські удари, відповідно до координат, поряд з одним із об‘єктів. 

«От як вербують: супутникове стеження, шантаж, сім’ю в заручники, ідеологічні міркування, могли б подумати ви… Ага – 40 тисяч гривень… ціна тварюки в базарний день», – зазначила вона.

Нагадаємо, сьогодні російські війська завдали авіаційного удару по Харківському фізико-технічному інституту, де зберігають джерела радіаційного опромінення, що використовується в наукових цілях.

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