Мінкульт запустив російськомовний телевізійний проєкт FREEДОМ

В Україні створили новий російськомовний телевізійний проєкт FREEДОМ. Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

"Війна іде не лише у повітрі чи на землі. Вона йде у інформаційному просторі. Щоб їй противажити правду, сьогодні, за підтримки президента України Володимира Зеленського, Міністерства культури та інформаційної політики та Нацради з питань телебачення та радіомовлення, ми починаємо новий проєкт на каналі UATV під назвою FREEДОМ", - повідомив Ткаченко.

Міністр культури також зазначив, що до створення проєкту долучилися всі українські медіагрупи.

Ткаченко повідомив, що ефір стартував сьогодні, 10 березня о 21.00 за київським часом. Мовлення відбуватиметься у режимі 24/7 на каналі «UATV» на супутнику, в мережах IPTV та на YouTube за посиланням: https://www.youtube.com/c/UATVchannel

Нагадаємо, що 1 березня російські загарбники здійснили ракетний обстріл київської телевежі, пошкодивши апаратну та сусідні будівлі. Внаслідок вибуху загинули 5 цивільних людей, трансляція кількох телеканалів переривалася на кілька годин.