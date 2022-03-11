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Росіяни обстріляли і знеструмили дослідницьку ядерну установку в Харкові, - Держатом

Інформація про наслідки та ушкодження будівлі уточнюється.

Росіяни обстріляли і знеструмили дослідницьку ядерну установку в Харкові, - Держатом
Фото: НАН України

Російська армія сьогодні знову обстріляла дослідницьку ядерну установку "Джерело нейтронів" у Харкові, знеструмивши і пошкодивши будівлю.

Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України.

"Ввечері 10.03.2022 в черговий раз країна-агресор здійснила бомбардування дослідницької ядерної установки - ядерна підкритична установка «Джерело нейтронів, заснована на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів» (далі - ЯПУ «Джерело нейтронів»), яка розташована на майданчику Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут»", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, ядерна установка повністю знеструмлена, є поверхневі пошкодження будівлі. Інформація про наслідки ушкоджень уточнюється персоналом, зауважили в Держатомі.

Зазначається, що від бомбардування ядерної установки 6 березня були завдані такі збитки:

  • повністю зруйнована підстанція РУ-0,4 кВ;
  • пошкоджені кабелі кондиціонерів системи охолодження клистерної галереї лінійного прискорювача електронів;
  • в деяких місцях наявні поверхневі пошкодження основної будівлі установки;
  • пошкоджена теплотраса до комплексу будівель та споруд ЯПУ «Джерело нейтронів»;
  • вибиті вікна в будівлі насосної та градирень, в лабораторії ізотопів.

Зазначається, що до початку російського вторгнення ядерна установка знаходилась на етапі фізичного пуску, в рамках якого активна зона була завантажена свіжим ядерним паливом. 24 лютого оперативним персоналом установка була переведена в глибокий підкритичний стан.

ЯПУ "Джерело нейтронів" призначене для проведення наукових і прикладних досліджень в області ядерної фізики, радіаційного матеріалознавства, біології, хімії та для виробництва медичних радіоізотопів.

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