Президент Володимир Зеленський наголосив, що держава робить усе, щоб допомогти містам, у які увійшли російські окупаційні війська.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Одним із головних завдань для нас сьогодні була організація гуманітарних коридорів. Суми, Тростянець, Краснопілля, Ірпінь, Буча, Гостомель, Ізюм. За цей день уже вдалося вивезти майже 40 тисяч наших людей. Дати їм нарешті безпеку у Полтаві, Києві, Черкасах, Запоріжжі, Дніпрі, Львові... Але... Маріуполь та Волноваха залишаються повністю заблокованими. Хоча ми зробили все, що було потрібно для роботи гуманітарного коридору, російські війська так і не припинили вогонь", - сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що прийняв рішення направити до Маріуполя колону вантажівок із їжею, водою, ліками. Але окупанти розпочали танкову атаку саме там, де мав бути коридор.

"Коридор життя для маріупольців. Вони зробили це свідомо. Вони знали, що зривають. Вони мають чіткий наказ тримати Маріуполь у заручниках, знущатися з нього. Постійно бомбардувати, постійно обстрілювати. Сьогодні вони зруйнували будівлю головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області. Саме поряд із цією будівлею й було те місце, де мали збиратися маріупольці на евакуацію. Це відвертий терор. Зухвалий терор. Від досвідчених терористів. Світ повинен це знати. Повинен це визнати. Ми всі маємо справу з державою-терористом", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що влада продовжить спроби довезти в Маріуполь допомогу, якої потребують люди.

Нагадаємо, вдень ворог продовжив обстріл житлових кварталів Маріуполя. Є влучання в корпус Приазовського державного технічного університету в центрі міста. Також зафіксовано бомбардування в районі Драматичного театру.

Вчора російська артилерія обстріляла пологовий будинок та дитячу лікарню. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив, що бомбардування лікарні та пологового будинку було свідомим і цілеспрямованим рішенням армії РФ.