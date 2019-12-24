ProZorro сэкономила налогоплательщикам уже 100 миллиардов

В денежном эквиваленте больше всего сэкономили в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях.

Электронная система Prozorro сэкономила украинским налогоплательщикам 100 млрд гривен. Об этом сообщается на сайте Prozorro.

"За четыре года работы система публичных закупок Prozorro сэкономила стране 100 млрд гривен", - сказано в сообщении.

В денежном эквиваленте больше всего сэкономили в Киевской (45,5 млрд грн), Львовской (5,7 млрд), Днепропетровской (5,1 млрд), Харьковской (4,5 млрд) и Одесской (3,8 млрд грн) областях. В значительной степени это связано с большим количеством государственных учреждений в этих областях и, соответственно, большим объемом закупок.

Если считать экономию в процентах как разность между начальной стоимостью всех закупок региона и стоимостью согласно подписанным по результатам аукциона договорам, то наиболее экономными областями оказались Тернопольская (10,6%), Черновицкая (6,59%), Ивано-Франковска (6,52%), Житомирская (6,15%) и Львовская (6,05%).

"За четыре года Prozorro прошла путь от волонтерского стартапа к системе, в которой работают все государственные учреждения и зарегистрировано более 200 тыс. предпринимателей. Общее количество торгов с момента запуска системы превысило 4 млн, а экономия превысила 100 млрд грн. Система накопила 100 терабайт данных о закупках, и каждый гражданин может посмотреть, как и на что расходуются его средства", - отметили на Prozorro.

Напомним, электронная система госзакупок ProZorro стала обязательной к использованию по всей Украине с 1 августа 2016 года.

25 декабря 2015 года Верховная Рада приняла закон, устанавливающий обязательное проведение всех госзакупок через систему ProZorro с 1 апреля 2016 года для министерств и крупных госкомпаний, а с 1 августа - для всех госкомпаний и госорганов.

2017 году "Prozorro.Продажи" признали одним из лучших антикоррупционных стартапов мира. Система победила на демо-дне финала конкурса антикоррупционных стартапов CitiT4IChallenge в Хайдерабаде (Индия).