"Газпром" в новом контракте получит "твердый" тариф на транзит газа на пять лет

Газовый протокол между Украиной, Европейским Союзом и Россией предусматривает "твердый" тариф на транзит газа на 2020-2024 годы.

Об этом сказал вице-премьер-министр России Дмитрий Козак.

Он подтвердил, что "Нафтогаз Украины" станет посредником между "Газпромом" и новой компанией "Оператор ГТС Украины".

"«Нафтогаз Украины» станет организатором поставок, транзита российского газа через Украину. При этом мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы «Газпрома» за оказание этих агентских услуг по транспортировке газа, который является твердым и определён на все пять лет. А риски, связанные с тарифным регулированием на транспортировку газа, риски, связанные с изменением законодательства, – это будут риски «Нафтогаза Украины». Или выигрыш – в случае если украинской стороне в соответствии с законодательством Украины, которое теперь должно соответствовать и нормам Европейского Союза, будут установлены низкие тарифы на транспортировку газа", - цитирует Козака пресс-служба правительства России.

Он также подтвердил, что еще одна "твердая" договоренность касается объемом поставок. "Нафтогаз" забронирует для "Газпрома" 65 млрд кубометров на 2020 год и по 40 млрд кубометров в следующие четыре года.

По его мнению, этот протокол стал обоюдовыгодным решением многолетних газовых споров.

"Были попытки посчитать, кто выиграл, кто проиграл. На самом деле можно очень долго разбираться в десятилетней истории поставок газа в Украину и транзита газа через Украину. Бесперспективно спрогнозировать математическим способом, кто кому больше должен. Поэтому было принято такое решение – одним махом разрубить это гордиев узел, обнулить все взаимные требования, чтобы с 1 января 2020 года и «Газпром», и украинские партнеры, которые участвуют в транзите газа, работали в известных условиях", - заявил российский вице-премьер.

Он также подчеркнул, что никаких контрактов с украинскими компаниями, кроме этих договоренностей, у России нет.

"Сегодня в Украине разгорается «буря в стакане» по поводу того, что уже есть какие-то пять контрактов с украинскими компаниями, которым мы будем поставлять газ. Это не соответствует действительности – у нас нет никаких контрактов помимо договорённостей с Правительством Украины. Мы будем действовать строго в рамках этого протокола"

Напомним, что Украина и Россия должны заключить новый транзитный договор на 2020-2024 годы до 29 декабря. Минимальный объем прокачки составит 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021-2024 годах.