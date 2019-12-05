Тайны оружейных баронов

Сценарий о том, что некий «детектив» из одной страны пишет письмо в руководство оборонного ведомства другой страны, обвиняя своих сограждан в коррупции, не примет к рассмотрению не один театр сатиры. Это ― превышение полномочий, служебный подлог и уголовная ответственность. У нас это возможно на государственном уровне.
К чему я веду? На руководство оборонной организации, которое представило Украине заказ на 500 миллионов долларов, открыто несколько криминальных дел. А реальные фигуранты коррупционных скандалов остаются номинально чисты как снег.
…Тем временем, производство оружия в любой стране не может ориентироваться только на внутренний рынок. Техника обязательно должна продаваться на внешнем рынке также. В целом, по словам присутствующих на конференции экспертов, за прошедшие десять лет Украина снизила уровень продажи («нетто экспорта») на 70 процентов. Для сравнения. Турция за это время нарастила объем продаж («нетто импорта») в 2,7 раза. Специалисты-оружейники покидают Украину, смены им нет. Мы превращаемся из экспортёра в импортера оружия.
А вся мировая история свидетельствует о том, что страна в результате подобных изменений проигрывает любую войну.
Политолог Екатерина Одарченко рассказала об успешной практике частных предпринимателей и достаточно смело поставила вопрос о целесообразности существования НАБУ.
…По мнению автора, наиболее резонное а, главное, мужественное заявление.