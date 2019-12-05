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Тайны оружейных баронов

Именно им была посвящена достаточно представительная конференция на УНИАНЕ, 4 декабря.

Коррупция в оборонке ― очень болезненная и, без преувеличения, кровавая история. Однако, не застилает ли гнев глаза, не препятствует ли реальному расследованию? Так, в частности, журналист Кирилл Вольный рассказал, как по вине детективов НАБУ практически оказался сорван "индийский" контракт на сотни миллионов долларов. Вину за это несет детектив НАБУ Дмитрий Литвиненко, который отправлял в Минобороны Индии запросы с предварительными (и ничем не подкрепленными) обвинениями в коррупции ГП «Спецтехноэкспорт», не имея на это никаких полномочий, а также в обход ГПУ. Таким образом, НАБУ пыталось отвести внимание от главных фигурантов скандала. В результате это стало поводом для индийской стороны, раздуть эту историю в своих СМИ и фактически остановить контракт. Сейчас его исполняет, предполагаемо, Россия.

Будем откровенны. Так это или нет ― должен разбираться суд.

Фото: thestar.com

Сценарий о том, что некий «детектив» из одной страны пишет письмо в руководство оборонного ведомства другой страны, обвиняя своих сограждан в коррупции, не примет к рассмотрению не один театр сатиры. Это ― превышение полномочий, служебный подлог и уголовная ответственность. У нас это возможно на государственном уровне.

К чему я веду? На руководство оборонной организации, которое представило Украине заказ на 500 миллионов долларов, открыто несколько криминальных дел. А реальные фигуранты коррупционных скандалов остаются номинально чисты как снег.

…Тем временем, производство оружия в любой стране не может ориентироваться только на внутренний рынок. Техника обязательно должна продаваться на внешнем рынке также. В целом, по словам присутствующих на конференции экспертов, за прошедшие десять лет Украина снизила уровень продажи («нетто экспорта») на 70 процентов. Для сравнения. Турция за это время нарастила объем продаж («нетто импорта») в 2,7 раза. Специалисты-оружейники покидают Украину, смены им нет. Мы превращаемся из экспортёра в импортера оружия.

А вся мировая история свидетельствует о том, что страна в результате подобных изменений проигрывает любую войну.

Политолог Екатерина Одарченко рассказала об успешной практике частных предпринимателей и достаточно смело поставила вопрос о целесообразности существования НАБУ.

…По мнению автора, наиболее резонное а, главное, мужественное заявление.

Никита Василенко Никита Василенко , Профессор журналистики КНУ им. Тараса Шевченко
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