Борьба за реальное лекарство ― борьба за жизнь

Уже упомянутый врач-ревматолог, получив на руки результат экспертизы, вздохнул: «Собственно лекарственных препаратов тут будет где-то процентов 10-12. Остальное ― вода. Хорошо, если дистиллят, но может ― и прямо из-под крана!».

Знакомый развернул бурную деятельность и выяснил, что редкий препарат, способствующий выздоровлению, можно достать только в большом городе на Западной Украине. Послал туда крупную сумму денег, препарат доставили. Правда, без кассового чека. Поэтому прежде, чем решиться на достаточно болезненный укол, опытный бизнесмен решил проверить снадобье.

Общеизвестен факт, что «Старость ― не радость». Один мой знакомый, достигнув преклонного возраста, начал прихрамывать. Человек зажиточный и уверенный в себе, он немедленно обратился к врачам, требуя выяснить причину недомогания. Толковый врач-ревматолог, объяснил пациенту, что у того в коленной чашечке отсутствует жидкость, призванная увлажнять суставы. «Смащивать их, подобно тому, как масло ублажает двигатель вашего «порша»! ― доходчиво пояснил богатому клиенту.

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Эта история вспомнилась мне, когда по журналистским делам я посетил пресс-конференцию, что прошла в одном из пресс-центров Киева в конце прошлого месяца. Посвящена она была вопросу на первый взгляд тривиальному: возможностям расширения употребления РРО (регистратора расчётных операций или фискального кассового аппарата по-простому ― Н.В.) в системе аптечной деятельности. Один из ведущих конференции, директор Аптечной профессиональной ассоциации Украины, профессор, доктор фармацевтических наук Владимир Руденко, коротко и жестко изложил суть проблемы.

…Дело в том, что некоторые народные депутаты всерьез предлагают вернуться к практике, когда часть предпринимателей (ФЛП) не работала с кассовыми аппаратами, а, следовательно, не выдавала чеки, подтверждающими покупку того или иного лекарства.

…К каким выводам это может привести, я уже догадывался, исходя из опыта моего знакомого, поэтому слушал внимательно.

«Но этот пробел в законодательстве был урегулирован еще в прошлом году принятием соответствующих законов о программных РРО и прозрачных правилах предпринимательства за №128-IX и №129-IX ― продолжал далее профессор В.Руденко. ― Однако, в последнее время в ВРУ зарегистрирован ряд новых законопроектов, фактически нивелирующих основные, принятые ранее законы».

Кажется, кому это надо? Особенно в сфере фармацевтики. Аптечного дела, когда продажа лекарственных препаратов, да еще в условиях ограниченного перемещения и контроля при коронавирусе, мгновенно уйдет в тень?!

Более того, отсутствие фискального чека для многих больных и инвалидов обернется невозможностью апеллировать к организациям, поставившим некачественные бытовые товары, медицинские аксессуары.

Тем временем, введение полной и всеобщей фискализации, подобно тому, как это практикуется на Западе, позволит поставить в одинаковые конкурентные позиции и частные аптеки, так называемые ФЛП, и целые аптечные сети. Плюс – неоспоримые преимущества в борьбе с контрабандой и контрафактом.

Черный рынок аптечных товаров в Украине ― воистину гигантский Клондайк, по сравнению с который янтарные копи кажутся детской песочницей. От того, в недрах ВР то и дело появляются законодательных инициативы, вроде тех, под номерами №3853-1 и №3853-2, практически уничтожающими здравые, а, главное, здоровые начинания в области медицинских закупок и торговли. Знающие люди поговаривают, что некоторые аптечные сети уже готовы «разукрупниться» и зарегистрироваться как ФЛП, чтобы, уже без фискальных аппаратов, уйти от налогов, принеся баснословные барыши своим хозяевам.

Тем временем, давно уже разработано соответственное программное обеспечение, на конкретных примерах доказано, что аптеки с кассовыми аппаратами, по прибылям даже превосходят поступления в аптеки без таковых. Решен вопрос и об установке РРО (регистратора расчетных операций) в аптеках в сельской местности.

Но главное, пожалуй, все же ― в мере нашего здоровья. Каждого отдельно, зашедшего в аптеку Украины и всего народа в целом, вступившего в туман пандемии.