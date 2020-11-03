Борьба за реальное лекарство ― борьба за жизнь

Эта история вспомнилась мне, когда по журналистским делам я посетил пресс-конференцию, что прошла в одном из пресс-центров Киева в конце прошлого месяца. Посвящена она была вопросу на первый взгляд тривиальному: возможностям расширения употребления РРО (регистратора расчётных операций или фискального кассового аппарата по-простому ― Н.В.) в системе аптечной деятельности. Один из ведущих конференции, директор Аптечной профессиональной ассоциации Украины, профессор, доктор фармацевтических наук Владимир Руденко, коротко и жестко изложил суть проблемы.
…Дело в том, что некоторые народные депутаты всерьез предлагают вернуться к практике, когда часть предпринимателей (ФЛП) не работала с кассовыми аппаратами, а, следовательно, не выдавала чеки, подтверждающими покупку того или иного лекарства.
…К каким выводам это может привести, я уже догадывался, исходя из опыта моего знакомого, поэтому слушал внимательно.
«Но этот пробел в законодательстве был урегулирован еще в прошлом году принятием соответствующих законов о программных РРО и прозрачных правилах предпринимательства за №128-IX и №129-IX ― продолжал далее профессор В.Руденко. ― Однако, в последнее время в ВРУ зарегистрирован ряд новых законопроектов, фактически нивелирующих основные, принятые ранее законы».
Кажется, кому это надо? Особенно в сфере фармацевтики. Аптечного дела, когда продажа лекарственных препаратов, да еще в условиях ограниченного перемещения и контроля при коронавирусе, мгновенно уйдет в тень?!
Более того, отсутствие фискального чека для многих больных и инвалидов обернется невозможностью апеллировать к организациям, поставившим некачественные бытовые товары, медицинские аксессуары.
Тем временем, введение полной и всеобщей фискализации, подобно тому, как это практикуется на Западе, позволит поставить в одинаковые конкурентные позиции и частные аптеки, так называемые ФЛП, и целые аптечные сети. Плюс – неоспоримые преимущества в борьбе с контрабандой и контрафактом.
Черный рынок аптечных товаров в Украине ― воистину гигантский Клондайк, по сравнению с который янтарные копи кажутся детской песочницей. От того, в недрах ВР то и дело появляются законодательных инициативы, вроде тех, под номерами №3853-1 и №3853-2, практически уничтожающими здравые, а, главное, здоровые начинания в области медицинских закупок и торговли. Знающие люди поговаривают, что некоторые аптечные сети уже готовы «разукрупниться» и зарегистрироваться как ФЛП, чтобы, уже без фискальных аппаратов, уйти от налогов, принеся баснословные барыши своим хозяевам.
Тем временем, давно уже разработано соответственное программное обеспечение, на конкретных примерах доказано, что аптеки с кассовыми аппаратами, по прибылям даже превосходят поступления в аптеки без таковых. Решен вопрос и об установке РРО (регистратора расчетных операций) в аптеках в сельской местности.
Но главное, пожалуй, все же ― в мере нашего здоровья. Каждого отдельно, зашедшего в аптеку Украины и всего народа в целом, вступившего в туман пандемии.