Бомбисты как защитники родной природы

Поводом для написания материала послужила недавняя новость: о гранате, брошенной активистом (сткой?), в борьбе против «незаконной застройки Протасового Яра».

Фото: Едвард Скрипник

Почему именно эта новость, а, не скажем, планируемый фантастический успех «95 квартала» на российском телевидении привлек внимание профессора журналистики?

Причин несколько. Анализируя причины будущей более чем вероятной смуты, меня заинтересовал механизм запала, который, вполне вероятно, приведет к конфликту внутри страны. Повторю. Запала. В данном случае, он, запал, был громок и убедителен. Но, по-порядку.

Несколько лет тому, профессор выпускал яркий журнал для крупной строительной организации, одной из самых мощных в Украине. Не без интереса обнаружил, что под специальной рубрикой (скажем, «непредвиденные расходы») в смете любого строительства закладывается достаточно большая сумма. Для подкупа, согласования, задабривания, как вам это угодно, местных «зеленых» (не путать со «слугами» - авт.).

Тема для отдельной проблемной статьи. Охрана природы, изначально явившись в ее благородном обличие, в Украине переродились в похабное заробитчанство. Взять, к примеру, ситуацию со строительством в Протасовом Яру, ставшей основой материала.

Застройщик представил на рассмотрение Киевсовета пакет документов о строительстве на этой территории. Кроме собственно жилых построек, предполагается укрепление склонов громадного оврага, масштабное озеленение, в том числе и территории столицы. Документы были рассмотрены и официально утверждены. Но тут на арену вышли бомбисты. Защитники природы, хотел я сказать.

Война началась с рекогносцировки. В сети появилось видео, где активисты якобы вымогают треть миллиона долларов за прекращение протестов и затягивание слушаний комиссии Киевсовета по проблемным стройкам. Чтобы доказать, что стройка стала истинно проблемной, активисты ломают заборы, препятствуют строительству. В социальных сетях, тем временем, разыгрывается нешуточная драма. Причем обе стороны достаточно профессионально излагают свои обвинения и доказательства. Уровень подготовки материалов не может не вызвать зависти. Кроме того, что они тщательно исследованы опытными юристами, они, также, добросовестно отредактированы. Не мудрено, коль застройщикам противостоит советник Кличко Максим Бахматов и глава комиссии Киевсовета Владимир Бондаренко.

Застройщики, в свою очередь, нашли компромат на своих оппонентов и обвиняют их в банальном вымогательстве. Справедливо указывая при этом, что к выдаче разрешительных документов на строительство были непосредственно причастны некоторые из нынешних протестующих!

Наконец перепалка перешла в перестрелку. Информационные агентства и телеканалы передали о том, что во время очередной акции была взорвана граната. Потом поправились. Петарда.

…А это уже неважно, к слову. Если в темноте протестной акции, освещенной только прожекторами, звучит громкий хлопок, сопровождаемый яркой вспышкой, то какая разница: что взорвалось?!

Выстрел холостым обязательно ведет к ответу боевым. Аксиома, принятая на войне.

А то, что Протасов Яр стал именно полем боя, сомнений уже не вызывает. Возможно, у столичной администрации хватит мужества и опыта уладить конфликт добром? Провести, скажем, общественные слушания, привлекая к этому СМИ.

Протасов Яр ― памятное место для киевлян. То, что не удалось раскрасть предыдущим градоначальникам. Оставлять его в запустении ― себе дороже.

Но превращать его в полигон, когда даже на востоке страны умудряются развести войска, тоже ― не резон.