Закон о дистанционной доставке лекарств. Ждем

Около месяца назад я написал блог о том, что на период карантина в стране действует достаточно эффективный метод доставки разнообразных лекарств, заказанных через Интернет или непосредственно в наших аптеках.

Фото: 2day.kh.ua

На деле реализовалось специальное постановление Кабинета Министров Украины номер 220, согласно которому на период карантина лекарства для больных, пенсионеров, нетрудоспособных и прочих категорий населения, имеющих проблемы с передвижениями могли доставляться курьерской службой. Мера временная, не ординарная, но, в принципе, приемлемая. Прошло время, эпидемия не закончилась и когда закончится не известно, но уже сейчас понятно, что существующее положение о доставке лекарственных препаратов следует доработать.

Прежде всего в том важном аспекте, который касается заказа лекарств через анонимные, пиратские сайты. И собственно методов доставки лекарственных препаратов. Будем откровенны, в условиях карантина и морального кризиса, нагнетания страхов и истерии, получателю было все равно, кто позвонил ему в дверь и передал пакет с остро необходимыми препаратами. Однако скоро выяснилось, что многие курьеры пренебрегают температурными режимом доставки. Также иногда покупатели высказывали сомнение: «А то ли лекарство им доставили? Не подменили ли оригинал на контрафакт?»

Этим и другим вопросам была посвящена пресс-конференция, состоявшаяся в начале недели, в которой приняли участие народные депутаты из профильного комитета, активисты-общественники, представители аптечных объединений, наконец, масса заинтересованных в решении проблемы специалистов. Следует отметить высокий профессиональный уровень участников мини-форума. Даже обращения к европейскому опыту заказа и доставки лекарственных препаратов через Интернет были достаточно сдержанны, критичны.

Так, к примеру, Валерий Зуб, бывший врач-онколог, а ныне ― народный депутат, председатель подкомитета по вопросам профилактики и борьбы с онкологическими заболеваниями резонно и лапидарно высказался в том смысле, что его вовсе не устраивает самодеятельность в доставке лекарств различными курьерскими службами и как профессионал он не может обойти вниманием нарушения температурного режима (К слову, в тот день, утром стояла невыносимая жара градусов под 30 ― Н.В.). Его коллега по парламентской деятельности Юрий Заславский подтвердил сомнения коллеги.

В Европе, на которую ссылались некоторые выступающие, вопрос, кстати, тоже до конца не урегулирован. В Эстонии, к примеру, которая лидирует в постсоветских государствах по развитию системы заказов медпрепаратов через Интернет, тоже «разнобой». И, конечно же, во всех без исключения развитых государствах особо остро стоит вопрос о принципиальной возможности заказа через Интернет рецептурных препаратов.

Остроту в динамичную дискуссию внес Роман Исаенко, председатель Государственной службы Украины по лекарственным препаратам и контроля за наркотиками. Он прямо заявил, что его организация не имеет права проверки сайтов, которые торгуют лекарственными препаратами. И поэтому проблемы доставки могут быть решены только с четким пониманием того, что доставляются таки те препараты, что могут помочь больному, а не пиратские контрафакты, выданные пиратскими же сайтами.

Умело и четко пресс-конференцию вел Владимир Руденко, председатель правления общественной организации «Аптечная профессиональная ассоциация Украины». Именно он и его коллеги затронули актуальные вопросы о необходимости обязательного лицензирования курьерских служб, которые будут доставлять препараты в ближайшем будущем.

…Несколько ностальгично, но вполне жизненно прозвучала мысль о том, что фармацевт аптеки – второй после лечащего врача друг больного. В старые добрые времена фармацевт аптеки не только отмерял лекарство, но советовал больному, как и когда его принимать, участливо высказывал свое мнение, приводил примеры из собственной практики. Увы и ах! Мы прекрасно понимаем, что те времена канули в Лету, наших современникам остается уповать на Интернет и быстроту курьерской доставки.

На наш взгляд, коль речь идет о здоровье граждан Украины, проблеме должен уделить внимание лично премьер-министр Шмыгаль; глава МОЗ Степанов; глава профильного комитета ВР Радуцкий.

После пресс-конференции стало совершенно очевидно, что готовящийся ко второму чтению Закон № 3615-1 ― чрезвычайно актуален для здоровья, для жизни миллионов граждан Украины. По дружным уверениям участников конференции, его принятие готовится в середине осени нынешнего года.