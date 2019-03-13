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Второй фигурант расследования Bihus.info получил подозрение

Луценко "не думает", что это последнее подозрение в данном деле.

Второй фигурант расследования Bihus.info получил подозрение
Фото: пресс-служба президента

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что второй фигурант расследования Bihus.info Виталий Жуков стал подозреваемым в рамках уголовного производства об уклонении об уплате налогов.

Об этом он сказал на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады.

"По состоянию на сегодня у нас есть подозрение не только господину Рогозе, но и подозрение господину Жукову. И я не думаю, что это последнее подозрение в данном деле", - сказал Луценко.

Напомним, что в конце февраля 2019 года вокруг "Укроборонпрома" возник громкий коррупционный скандал.

Журналисты Bihus.info сообщили, что государственные оборонные заводы закупали для военной техники детали из России. Запчасти завозились контрабандой, их качество не проверялось, и иногда в Украину попадал обыкновенный металлолом. Контрабанду отмывали через фирмы-прокладки, которые находились под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому". Прибыль дерибанилась между участниками схемы.

Расследование основано на переписке, которую слил редакции анонимный источник в 2018 году. Там были указаны имена, даты, суммы взяток и откатов.

Основными фигурантами расследования являются владелец компании "Оптимумспецдеталь" Андрей Рогоза и его бизнес-партнеры Виталий Жуков и Игорь Гладковский, сын первого замглавы СНБО Олега Гладковского.

Пока что из всей тройки задержан только Рогоза. Он находится под судом по делу о мошенничестве, не связанному с "Оптимумспецдеталью", и недавно получил новое подозрение в неуплате налогов. Второй фигурант - Виталий Жуков - до недавнего времени не имел статуса и числился как знакомый, который вывел Рогозу на Игоря Гладковского, сына Олега Гладковского.

Игорь Гладковский называет это расследование фейком, но несмотря на это его отец Олег Гладковский был уволен с должности первого замсекретаря СНБО.

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