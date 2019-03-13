Рада за два дня рассмотрела 271 из 2082 правок к языковому законопроекту

Парламент не может перейти к другим вопросам до голосования.

Верховная Рада за два пленарных дня рассмотрела всего 271 из 2082 правок, которые народные депутаты подали к законопроекту №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Об этом сообщила первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко, объявляя о закрытии утреннего заседанию в среду.

Следующее заседание начнется 14 марта в 10:00, депутаты продолжат рассматривать поправки.

Как отмечает РБК-Украина, поправки, которые ставились на подтверждение, набирали меньше 100 голосов при 226 минимальное необходимых.

Среди них была норма о том, что государство обеспечивает каждому гражданину Украины возможности для овладения госязыком на уровне требований стандартов образования через систему дошкольного, общего школьного и высшего образования, а также через поддержку неформального и информального образования, направленного на изучение и улучшение уровня владения гражданами госязыком.

Также нардепы не поддержали норму, согласно которой предлагалось исключить депутатов Верховной Рады из перечня лиц, от которых требуется свободное владение украинским языком. При этом глава профильного комитета Николай Княжицкий объяснял, что Конституция Украины не предусматривает такое требование к нардепам, и если включить такое требование в "языковой закон", впоследствии Конституционный суд Украины может признать документ несоответствующим Основному закону.

Напомним, 28 февраля 2018 года Конституционный Суд признал закон "Об основах государственной языковой политики", более известный как закон Кивалова-Колесниченко, не соответствующим Конституции.

Этот закон вступил в силу в августе 2012 года и предусматривал, что в 13 регионах Украины русский язык получает статус регионального, который практически приравнивает его к государственному.

В октябре 2018 года Верховная Рада приняла за основу законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который заменит закон Кивалова-Колесниченко.