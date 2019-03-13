Группа "Першого грудня" заявила о поддержке Порошенко на выборах

"Мы не видим ему убедительной альтернативы среди других кандидатов".

Инициативная группа "Першого грудня", которая объединяет ряд ведущих украинских интеллектуалов, заявила о поддержке Петра Порошенко на выборах президента.

"Поскольку аргументы безопасности в нынешней ситуации становятся все более весомыми, мы считаем, что сегодня именно Петр Порошенко может лучше всего обеспечить безопасность государства. С учетом этого мы и сделали свой выбор 31 марта с.г., а потом, в случае необходимости, и во втором туре поддержим Петра Порошенко", - говорится в заявлении инициативы.

Его подписали Вячеслав Брюховецкий, Иван Дзюба, Иосиф Зисельс, Мирослав Маринович, Владимир Панченко, Вадим Скуратовский, Юрий Щербак, Игорь Юхновский, Ярослав Яцкив.

Члены группы заявили, что достижения Порошенко на посту президента Украины перевешивают его просчеты, такие как половинчатость в борьбе с коррупцией, реформировании правоохранительной и судебной системы.

"Став в 2014 президентом Украины, он много сделал для национальной безопасности, дипломатических успехов страны, повышения ее престижа в мире. Весомыми были также усилия по сохранению и укреплению экономики, по развитию украинской самоидентичности, национальной культуры. Петр Порошенко путем умелой дипломатии, очевидно, способствовал осуществлению изначального желания и права украинского народа иметь свою каноническую православную церковь", - говорится в сообщении.

"Мы не видим ему убедительной альтернативы среди других кандидатов в президенты", - заявили члены инициативной группы.

Напомним, что на пост президента Украины претендуют 39 человек. Лидерами избирательной гонки, по данным социологических опросов, являются артист Владимир Зеленский, бывший премьер-министр Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко.