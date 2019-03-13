Порошенко ответил критикам словами Тычины из "Партия ведет"

Президент Петр Порошенко ответил своим криткиам словами Павла Тычины из пропагандитского стихотворения "Партия ведет".

"В информационном пространстве раздается критика всего и всех, Президента - в первую очередь. Напомню - что бы мы не начинали делать, появлялись эксперты, которые предсказывали неудачу. Павел Тычина дал хорошую установку: «нам своє робить». Должны продолжить работу, не дать разрушить все построенное", - сказал Порошенко на заседании Совета регионального развития Черниговской области в среду.

Тычина под словами "нам своє робить" имел в виду уничтожение господ и буржуев: "Всіх панів до ’дної ями, Буржуїв за буржуями Будем, будем бить".