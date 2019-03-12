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ЦИК досрочно прекратил полномочия окружной комиссии в Тернополе

Окружком №163 нарушил законодательство при формировании участковых комиссий.

ЦИК досрочно прекратил полномочия окружной комиссии в Тернополе
Фото: 112

Центральная избирательная комиссия Украины досрочно прекратила полномочия всего состава окружной избирательной комиссии территориального избирательного округа №163 (г.Тернополь) по выборам президента Украины.

На заседании ЦИК во вторник было установлено, что окружком №163 нарушил законодательство при формировании участковых комиссий, сообщает пресс-служба Центризбиркома.

В частности, данная комиссия нарушила принцип пропорциональной доли каждой категории должностей в участковых комиссиях для каждого кандидата в президенты, дав преимущество при назначении глав, их заместителей и секретарей участковых комиссий для отдельных кандидатов в президенты.

ЦИК отменила соответствующее постановление окружкома №163 от 10 марта и досрочно прекратила полномочия всего ее состава.

Кандидаты в президенты теперь до конца дня 14 марта могут внести представления по кандидатурам в члены окружной комиссии №163.

После формирования состава данной ОИК она до 16 марта 2019 года должна сформировать участковые комиссии с неуклонным соблюдением требований закона.

Ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировал 635 международных наблюдателей на президентские выборы. Также сформирована 101 участковая комиссия в заграничном избирательном округе.

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