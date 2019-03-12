Рада рассмотрела 120 поправок языкового законопроекта

В среду депутаты продолжат рассмотрение законопроекта во втором чтении с поправки №121.

Верховная Рада во вторник рассмотрела 120 поправок к законопроекту (№5670-д) о функционировании украинского языка как государственного.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что на протяжении заседаний некоторые из поправок их авторы ставили на подтверждение, однако сессионный зал не давал достаточное количество голосов, чтобы их подтвердить.

Как отметил спикер парламента Андрей Парубий, в среду народные депутаты продолжат рассмотрение законопроекта во втором чтении с поправки №121.

Напомним, на этой пленарной неделе Рада запланировала рассмотрение более чем 2 тыс. правок к законопроекту о государственном языке.

В 2018 году Конституционный Суд признал закон "Об основах государственной языковой политики" не соответствующим Конституции. Этот закон вступил в силу в августе 2012 года и предусматривал, что в 13 регионах Украины русский язык получает статус регионального, который практически приравнивает его к государственному.

В октябре Рада приняла за основу законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который заменит закон Кивалова-Колесниченко.