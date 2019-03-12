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ГПУ приостановила расследование против экс-главы "Укрспецэкспорта" Бондарчука

В 2017 году он попросил политического убежища в Великобритании.

ГПУ приостановила расследование против экс-главы "Укрспецэкспорта" Бондарчука
Сергей Бондарчук
Фото: Макс Левин

Генеральная прокуратура приостановила расследование в отношении бывшего руководителя государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецэкспорт" Сергея Бондарчука, подозреваемого в присвоении более $7,4 млн средств компании.

Об этом говорится в материалах суда.

Постановление старшего следователя ГПУ Лодочникова датировано 26 декабря 2018 года. Согласно документу, в течение 2015-2017 годов в уголовном производстве подготовлены запросы о международной правовой помощи, которые в установленном порядке направлены для выполнения компетентным органам Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов, Гонконга, Джибути, Дании, Швейцарии, ответы на которые получены не были.

Также в рамках расследования были направлены запросы о международной правовой помощи компетентным органам Казахстана и США которые в полном объеме также не выполнены.

В феврале 2019 года адвокаты Бондарчука обратились в суд с ходатайством об отмене постановления Генпрокуратуры о прекращении расследования, однако суд отказался его удовлетворить.

Напомним, в 2015 году МВД Украины объявило Бондарчука в розыск. Позже экс-главу "Укрспецэкспорта" объявил в розыск Интерпол, а в марте 2017 года суд в Лондоне арестовал его по экстрадиционному запросу Украины.

Бондарчук вышел под залог, а в июле 2017 года он попросил политического убежища в Великобритании. В связи с этим Королевский суд Лондона перенес рассмотрение запроса о его экстрадиции до того момента, пока не будет рассмотрен вопрос политубежища.

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Источник: "Украинские новости"
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