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Полиция Киева перейдет на усиленный режим с 25 марта

"Большая часть будет заниматься охраной на выборах, но это не скажется на количестве нарядов на улице".

Полиция Киева перейдет на усиленный режим с 25 марта
Андрей Крищенко
Фото: npu.gov.ua

Полиция Киева с 25 марта перейдёт на усиленный режим несения службы в связи с проведением президентских выборов.

Об этом сообщил начальник столичного управления Нацполиции Андрей Крищенко, передает "Интерфакс-Украина".

"25-го мы перейдём на усиленный вариант несения службы. Большая часть гарнизона будет заниматься охраной на выборах, но это не скажется на количестве нарядов на улице и количества следственно оперативных групп", - сказал он.

Очередные президентские выборы в Украине назначены на 31 марта.

Напомним, в начале марта правоохранители провели совместные учения для работы на выборах.

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