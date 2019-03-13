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Кабмин назначил двух замминистра по делам ветеранов

Ими стали "киборг" Терещенко и бывший руководитель пресс-службы Минобороны Гаврилюк.

Кабмин назначил двух замминистра по делам ветеранов
Ирина Фриз
Фото: Укринформ

Кабинет министров назначил заместителями министра по делам ветеранов Ирины Фриз "киборга" донецкого аэропорта Александра Терещенко и бывшего руководителя пресс-службы Министерства обороны Оксану Гаврилюк.

Такое решение принято на заседании в среду.

Терещенко участвовал в обороне Донецкого аэропорта, где в октябре 2014 года поручил ранение глаза, лишился полностью правой руки и кисти левой.

Сейчас он возглавляет Николаевскую областную организацию "Ассоциация участников и инвалидов АТО", а также работает замначальника Академии патрульной полиции по социально-гуманитарным вопросам в Киеве.

Терещенко - член нескольких общественных объединений ветеранов и владелец Международного благотворительного фонда Александра Терещенко.

Ранее Гаврилюк 2,5 года возглавляла пресс-службы Минобороны, на данный момент она работает в благотворительном фонде "Информационно-ресурсный центр".

Напомним, в феврале министр по делам ветеранов Фриз предложила Кабмину кандидатуры своих заместителей. Назначить своим первым заместителем она предложила первого замкомандира Центра специальных операций "Альфа" СБУ Григория Галагана. Также Фриз предлагала на должности замов "киборга" Терещенко и бывшего руководителя пресс-службы Минобороны  Гаврилюк.

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Источник: "Украинские новости"
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