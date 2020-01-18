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С начала дня на Донбассе ранены восемь военных

Боевики прибегли к бомбардировке с беспилотников.

С начала дня на Донбассе ранены восемь военных
Фото: Иван Боберский

С начала дня в результате боевых действий на Донбассе были ранены восемь украинских военных.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

К вечеру субботы произошло пять обстрелов: возле Песков (стрелковое оружие), Красногоровки (станковый противотанковый гранатомет, вооружение БМП), возле Павлополя (боевики сбросили два гранатометных вытрела ВОГ-17 с беспилотников), Васильевки (стрелковое оружие), Орехово (10 мин калибра 120 мм из миномета, автоматические станковые гранатометы).

Напомним, что 17 января на Донбассе произошло восемь обстрелов, потерь не было.

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