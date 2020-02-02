Унижение Европы: путинские методы мифологического реванша

9 мая 2020 года – последняя для Путина дата, которая должна засвидетельствовать полную капитуляцию Европы перед его идеологией. Преклонение перед агрессией РФ на символическом уровне будет означать глубокий кризис всей системы миропорядка, сформированной после распада советского проекта.

Манипуляции внука Молотова

Путинский режим не в силах восстановить Советский Союз в реальности. Для этого у современных российских элит нет абсолютно никаких инструментов, которые позволили бы оттенить некогда существовавшую тоталитарную империю.

Фото: EPA/UPG Путин и Медведев на параде 9 мая

Тот так называемый глобальный проект – слабо, но напоминающий нынешний концепт «русского мира» - настолько обагрил себя кровью, что его невозможно даже сравнить с какими-то современными явлениями, даже с ИГИЛ и их условным халифатом. К слову, сами джихадисты никогда не рядились в тоги поборников международной морали. Они четко указывали, что их цель – наказание всех неверных и вероотступников, всех, кто не хочет жить в рамках уклада жизни времен зарождения ислама.

В итоге данный человеконенавистнический проект потерпел ожидаемый крах, а радикальные фанатики разбрелись по всему миру. Что-то подобное ждет и мертворожденный проект путинцев «СССР 2.0», который пытается доказать, что только Москва может быть духовно-нравственным лидером мира. И основанием для это – как считают в Кремле – выступает культ победы во Второй мировой войне.

Пока страны Запада, да и тот же Китай, внедряют технологии 5G, строят адронные коллайдеры, бьются над созданием искусственного интеллекта, ищут темную материю и готовятся к колонизации Марса и Луны, в России ничего этому противопоставить не могут, кроме как вбрасывания тезисов о врагах великой победы.

На днях глава Комитета Госдумы РФ по образованию Вячеслав Никонов, являющийся к тому же внуком главы МИД сталинского периода Вячеслава Молотова, во всеуслышание заявил, что «вокруг истории идет острая борьба» и что СССР неправомерно обвиняют в том, что он наравне с нацисткой Германией повинен в трагедиях Второй мировой войны.

В контексте этого он заметил, что после Brexit в ЕС «практически не осталось ни одной страны, которая не была бы либо участницей нацистской оси, либо не союзничала с фашистской Германией». Весь Евросоюз, как заявил депутат, «это в прошлом гитлеровская коалиция или те, которые склонились перед ней. Там не было ни одной страны, противостоявшей Гитлеру. Франция тоже была повержена, и её заводы работали на Германию», – указал он.

Очевидно, что представитель России стремится максимально унизить европейские страны, назвав их пособниками Гитлера, показать, что при их помощи фюрер строил тот страшный новый миропорядок.

Но данное обвинение само по себе бессмысленно в виду того, что нельзя найти ни одной страны Европы, которая добровольно бы отдалась нацистским оккупантам. То, что в условиях оккупации фабрики и заводы, людские ресурсы или сырье Австрии, Дании или Бельгии работали на потребности Третьего рейха, нельзя назвать добровольным решением данных наций и их правительств.

Это равносильно обвинениям в адрес оккупированного Кувейта в том, что Саддамовский режим торговал его нефтью и потом покупал на эти деньги оружие для расширения агрессии. В общем, в российском королевстве кривых зеркал жертвы и злодеи не просто смешались, но поменялись местами.

Фото: duma.gov.ru Депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов

Никонов абсолютно умалчивает, о пакте Молотова-Риббентропа, который подписал его сановный дедушка и который заложил принципы разделения Европы на советскую и нацистскую сферы влияния. Он не хочет вспоминать о сталинских здравицах в адрес гитлеровских преступников, ведь еще в 1939 году дружба между двумя тоталитарными державами была скреплена кровью.

Забыта им и 130-тысячная РОА или армия Власова, которая состояла из русских и с 1942 по 1945 годы сражалась на стороне Вермахта.

Но что самое страшное, Никонов просто плюнул в лицо всем участникам Движения сопротивления, представители которого действовали во всех без исключения оккупированных странах Европы. В современной России совершенно не говорят, что кроме 9 мая есть еще и 10 апреля – Международный день Движения Сопротивления – в память о тех, кто очищал мир от нацистской чумы.

Постыдные почести

Что самое печальное, так это то, что сами европейцы буквально и фигурально покупаются на российскую пропаганду и российские деньги.

Несмотря на то, что в ходе агрессии России против Украины погибло свыше 13 тысяч украинских граждан и были оккупированы Крым и Донбасс, в ПАСЕ это считают недостаточно вескими аргументами в пользу сохранения санкций против страны-агрессора. В итоге были ратифицированы полномочия российских делегатов.

70 миллионов долларов – это та сумма российских взносов в бюджет ПАСЕ, ради которой российских депутатов, в том числе тех, которые голосовали за аннексию Крыма, вернули в зал заседаний организации.

Фото: КП Глава делегации Россия в ПАСЕ Петр Толстой ( второй слева) прибывает на сессию

30 января голосами 132 депутатов ПАСЕ во втором туре глава российской делегации и зампред Госдумы РФ Петр Толстой стал вице-спикером парламентской ассамблеи. Более того, депутат страны-оккупанта и агрессора позволил себе заметить, что украинская и грузинская делегации боятся контактировать с россиянами, что представители РФ будут общаться с ними на базе норм международного права.

Того самого международного права, которым прикрываются путинцы лишь в случаях острой потребности, тогда как в своих практических действиях как отъявленные террористы они абсолютно игнорируют его.

Отдельные лидеры стран Европы предпочитают не видеть того, что Москвой запущен процесс ревизии мирового порядка после поражения СССР в Холодной войне. Цель – загнать Украину и Беларусь в оковы «русского мира» уже не кажется Путину сверхзадачей. Теперь главное – заставить покориться Европу.

Празднование 75-й годовщины Победы 9 мая 2020 года – это апогей всего правления Путина, ведь другой такой даты в современной российской мифологии победобесия не предвидеться вплоть до 2045 года. Даже если российский диктатор добудет до этого срока ему стукнет уже 93 года, и он будет представлять самое печальное зрелище. Какая уж тогда победа.

А значит, путинцы приложат максимум усилий, чтобы в Москву в этот день прибыли канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. В символическом плане это будет капитуляция ключевых лидеров Запада перед путинским режимом. Признание его безнаказанности и правильности курса на разрушение системы мирового порядка. А в России покажут, что НАТО как военный противовес Кремлю уже не страшен.

И всё это – заискивание перед международными преступниками.

Вместо того чтобы отдавать Путину почести в Москве, лучше бы они поддержали расследование дела по сбитому малазийскому авиалайнеру МН17. И у них есть шанс, ведь 9 марта 2020 года назначено судебное заседание в Гааге по этому вопросу. Европейцы всё ещё могут показать миру истинное лицо путинизма как одной из самых деструктивных идеологий современности, возрождающей тоталитарный симулякр под названием СССР 2.0.