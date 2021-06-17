"Шовкові нитки чіпляються за рослини, і так вони можуть врятуватися".

В Австралії біля кількох міст, які нещодавно постраждали від повені, утворилися величезні павутинні сітки.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Мешканці регіону Гіпсленд, що у штаті Вікторія, розповідають, що павутиння з'явилося після кількаденних злив.

За словами експертів, павутиння утворилися завдяки тактиці виживання павуків - коли вони викидають його, щоб піднятися вище від землі.

"Павукам, що живуть на землі, потрібно дуже швидко піднятися вище. Шовкові нитки чіпляються за рослини, і так вони можуть врятуватися", - розповів старший куратор відділу комах з Музеїв Вікторії Кен Вокер.

Муніципальна радниця Керолін Кросслі сказала, що у понеділок ввечері вона спустилася на набережну озера, щоб перевірити пошкодження від повені, і була вражена природним явищем. Вона сказала, що бачила таке раніше, але ніколи в такому масштабі.

"Це не було страшно - це було красиво. Все просто було оповито цією прекрасною тонкою павутиною, по всіх деревах і огорожах. Сонце заходило, і було дуже красиве світло, щоб побачити, як ландшафтом колихається ця хвиля", - розповіла вона.

Фото: Twitter Amy Stroud Павуки в Австралії

Інша місцева жителька, Аманда Трейгер, розповіла, що її сім'я спочатку подумала, що це не павутиння, а сітки вздовж дороги.

Очікують, що павутиння має зникнути до кінця тижня.

Минулого тижня у значній частині Вікторії пройшли сильні зливи, спричинивши повені та значні збитки. Двох людей знайшли мертвими в автомобілях через аварії, пов'язані з повенями. Місцева влада назвала шторм катастрофою, сотні будинків у штаті досі залишаються без електрики.

Нагадаємо, раніше Австралії кілька підрозділів поліції приїхали на виклик через чоловіка, який голосно кричав на павука.