Глава Єврокомісії підтримала вступ України до ЄС

"Ця країна – одна з нас".

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що підтримує вступ України до Євросоюзу. Про це повідомляє Euronews.

"Україна бере участь у деяких європейських процесах, наприклад, у інтеграції українського ринку в єдиний ринок ЄС. Ми дуже тісно співпрацюємо, наприклад, в енергетиці, в інших областях. Згодом Україна має вступити до ЄС, ця країна – одна з нас, і ми хочемо бачити її у європейській сім'ї", - сказала фон дер Ляєн.

Глава Єврокомісії не уточнила, наскільки швидким може бути цей вступ.

"У нас є процес з Україною, наприклад, інтеграція українського ринку в єдиний ринок. Наприклад, у нас дуже тісна співпраця щодо енергосистеми", — сказала вона.

Водночас фон дер Ляйєн вважає, що довіра до Володимира Путіна "цілком порушена і підірвана".

"Звичайно, важливо, щоб українська сторона погодилася на мирні переговори, і щоб умови влаштовували українську сторону. Загалом завжди краще проводити мирні переговори, ніж воювати. Але довіра до президента Путіна повністю порушена та підірвана".

Нагадаю, що раніше президент Польщі Анджей Дуда виступив за прискорений вступ України до ЄС.