Мер Парижа ініціює присвоєння Києву особливого партнерського статусу

Йдеться про почесне паризьке громадянство для столиці України.

Про це Анн Ідальго заявила, виступаючи перед Радою Парижа, інформує офіційний твіттер Посольства України у Франції.

"Столиця Франції підтримує столицю України і всіх киян, які сьогодні виявляють виняткову мужність! Merci", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Франція підтримала відключення Росії від SWIFT, а також запровадження персональних санкцій проти Володимира Путіна.

Також 25 лютого Посол України у Франції Вадим Омельченко виступив у Сенаті Франції під час Конференції голів парламентів країн Європейського Союзу і розповів про боротьбу за Україну.