Мер Парижа ініціює присвоєння Києву особливого партнерського статусу

Про це Анн Ідальго заявила, виступаючи перед Радою Парижа, інформує офіційний твіттер Посольства України у Франції.
"Столиця Франції підтримує столицю України і всіх киян, які сьогодні виявляють виняткову мужність! Merci", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Франція підтримала відключення Росії від SWIFT, а також запровадження персональних санкцій проти Володимира Путіна.
Також 25 лютого Посол України у Франції Вадим Омельченко виступив у Сенаті Франції під час Конференції голів парламентів країн Європейського Союзу і розповів про боротьбу за Україну.