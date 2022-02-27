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Мер Парижа ініціює присвоєння Києву особливого партнерського статусу

Йдеться про почесне паризьке громадянство для столиці України.

Мер Парижа ініціює присвоєння Києву особливого партнерського статусу
Фото: twitter/UA Embassy in France

Про це Анн Ідальго заявила, виступаючи перед Радою Парижа, інформує офіційний твіттер Посольства України у Франції

"Столиця Франції підтримує столицю України і всіх киян, які сьогодні виявляють виняткову мужність! Merci", - сказано в повідомленні. 

Нагадаємо, раніше Франція підтримала відключення Росії від SWIFT, а також запровадження персональних санкцій проти Володимира Путіна

Також 25 лютого Посол України у Франції Вадим Омельченко виступив у Сенаті Франції під час Конференції голів парламентів країн Європейського Союзу і розповів про боротьбу за Україну

Соня КошкінаСоня Кошкіна, Шеф-редактор LB.ua
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