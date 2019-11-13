Трамп отреагировал на публичные слушания в Конгрессе

"Всё это выдумка и охота на ведьм".

Президент США Дональд Трамп отреагировал на открытые слушания в Конгрессе в деле об импичменте.

Он заявил, что не смотрел слушания комитета по вопросам разведки США относительно процедуры импичмента, объяснив, что слишком занят, чтоб это смотреть.

"Всё это выдумка и охота на ведьм. Я уверен, что мне предоставят доклад. Мне пока не сообщали об этом. Я видел, что демократы использовали юристов, которые работают на телевидении. Я не удивлен, так как Адам Шифф (глава комитета, - ред.) не может задать собственные вопросы", - сказал президент США.

Напомним, сегодня, 13 ноября, в Конгрессе начались открытые слушания по делу импичмента Трампа. Первым свидетелем стал помощник госсекретаря США Джордж Кент.