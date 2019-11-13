В Польше осквернили братскую могилу украинских воинов

В Польше в селе Пикуличи неподалеку Перемышля неизвестные осквернили братскую могилу военных, которые воевали в Украинской повстанческой армии.

В основном на этом военном кладбище похоронены узники лагеря для военнопленных Украинской галицкой армии и армии УНР, передает "Польское радио" со ссылкой на onet.pl.

"Но у польских националистов и в антиукраинских кругах эмоции вызывают могилы 47 воинов УПА, которые погибли в 1946-1947 годах. Именно братская могила солдат УПА была осквернена в конце октября. Неизвестные зарисовали табличку белой и красной краской. Помимо этого, зарисовали надгробки с фамилиями погибших, а также изобразили на крестах герб Украины", - уточнили в СМИ.

Фото: onet.pl

Кроме братской могилы воинов УПА, таким образом была осквернена еще как минимум одна могила. Фотографии вандализма журналистам прислал анонимный источник из польских националистических кругов. Он получил этот снимок от другого источника, имя которого также не разглашается.

12 ноября журналисты связались с городской администрацией Перемышля, где им сообщили, что следы вандализма на кладбище уже были ликвидированы.

Фото: onet.pl

Напомним, что в мае 2019 на кладбище в селе Фредрополь Подкарпатского воеводства Польши неизвестные осквернили памятный крест, на котором установлена таблица с фамилиями членов украинского подполья из этого села. Всего с 2014 года на территории юго-восточной Польши состоялись десятки актов вандализма и разрушения украинских памятников.