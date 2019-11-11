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​Премьер Польши и глава МИД Хорватии раскритиковали заявление Макрона о НАТО

Моравецкий и Радман выступили в защиту Альянса.

​Премьер Польши и глава МИД Хорватии раскритиковали заявление Макрона о НАТО
Эммануэль Макрон
Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и министр иностранных дел Хорватии Грик Радман выступили в защиту Североатлантического альянса, после заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отсутствии координации между США и НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Моравецкий назвал заявления Макрона о НАТО опасными.

"Я думаю, что сомнения президента Макрона в отношении приверженности НАТО взаимной обороне могут заставить других союзников задуматься относительно того, придерживается ли этому сама Франция. Я надеюсь, что мы все еще можем рассчитывать на то, что Франция выполнит свои обязательства", - сказал польский премьер.

По его словам, Франция недостаточно вкладывается в оборонную сферу.

"Франция тратит менее 2% ВВП... Я думаю, что стоит спросить, почему некоторые аспекты НАТО не выглядят так, как мы хотим. И дело не в отсутствии приверженности США к альянсу, а в отсутствии взаимности со стороны некоторых европейских союзников", - добавил Моравецкий.

Также со словами поддержки в отношении НАТО выступил глава МИДа Хорватии Радман.

"Я действительно верю в будущее НАТО. Есть также такие ценности, как Европейский Союз, есть такая основа для защиты наших ценностей, мира, стабильности, я думаю, поэтому нам нужен НАТО", - сказал он.

Напомним, Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что не верит в положения ст. 5 Устава НАТО относительно коллективной обороны, согласно которому нападение на одного союзника Альянса рассматривается как нападение на всех союзников. Он также заявил ,что "мозг НАТО мертв", а Европу он призвал "проснуться".

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