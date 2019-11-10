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На низком старте: Румыния выбирает президента - первые результаты

12 ноября, в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. В избирательной гонке участвовали 14 кандидатов. Главными претендентами были президент Клаус Йоханнис, экс премьер-министр Виорика Дэнчилэ, лидер блока "Союз спасения Румынии" ("USR-PLUS") Дан Барна и бывший актер Мирча Диакону от альянса либералов и демократов (ALDE).

По результатам первых экзит-поллов компании IRES, во второй тур выходят Йоханнис с поддержкой около 39% и Дэнчилэ, за которую проголосовали около 22% избирателей. В условиях вялотекущей политической нестабильности и периодических протестов главная борьба разворачивалась за второе место. О ключевых политических игроках и о новых подробностях избирательного марафона - в материале LB.

Фото: EPA/UPG

Социал-демократы на волоске

В течение 30 лет Партия социал-демократов (PSD) оставалась самой влиятельной политической силой Румынии. Впрочем, несмотря на то что президент с большой долей вероятности останется прежним, эффект на внутреннюю политическую жизнь будет оказан значительный. По предварительным результатам во втором туре, который состоится 24 ноября, будут соперничать нынешний лидер Клаус Йоханнис и бывший премьер кабинета социал-демократов – Виорика Дэнчилэ.

На парламентских выборах 2016 года социал-демократов поддержали 46%. Вместе с партнерами по коалиции из Альянса либералов и демократов (ALDE). Первые, соответственно, и сформировали правительство. В разгар предвыборной кампании правительству Дэнчилэ объявили вотум недоверия.

Виорика Дэнчилэ голосует на избирательном участке в Бухаресте, 10 ноября 2019
Фото: EPA/UPG
Виорика Дэнчилэ голосует на избирательном участке в Бухаресте, 10 ноября 2019

В 2018 году Румыния погрузилась в серию антиправительственных протестов из-за попыток властей декриминализовать коррупционные преступления. Также социал-демократов обвиняли в попытке подорвать независимость органов юстиции через проведение сомнительной реформы, которую критиковали как в ЕС, так и в пропрезидентской оппозиции. По итогам выборов в Европарламент PSD впервые уступили первенство пропрезидентской партии национал-либералов, набрав свыше 25%.

Фото: EPAUPG

Перед президентскими выборами на социал-демократов оказывалось значительное давление как внутри страны, так и со стороны брюссельской бюрократии. Власть социал-демократов пошатнулась после попытки декриминализовать коррупционные преступления. На это негативно среагировало население страны.

Помимо непопулярных решений в сфере борьбы с коррупцией, противостояния с командой президента и антикоррупционной прокуратурой, за социал-демократами тянулся шлейф коррупционных скандалов.

Так, PSD выдвинула в кандидаты экс-премьера – Виорику Дэнчилэ. В разгар кампании Дэнчилэ сместили с должности премьера. В этой ситуации самое большее, на что могли рассчитывать социал-демократы – это выход Дэнчилэ во второй тур. По данным экзит-поллов, она проходит во второй тур, опередив Барну лишь на несколько процентов. Учитывая негатив, скопившийся в отношении партии за два года, социал-демократы вряд ли достигнут былого влияния в румынской политике.

Непотопляемый Йоханнис

Клаус Йоханнис возглавляет Румынию с 2014 года. Социологические исследования пророчили ему поддержку на уровне 40%. Действующего президента поддержала Национал-либеральная партия (PNL). Она была в оппозиции к социал-демократам. Впрочем, Йоханнис и сам не упускал возможности критиковать правительство социал-демократов – как из президентского дворца "Котрочень", так и лично участвуя в антиправительственных протестах. Даже после первого тура он отметил: люди, голосовавшие за него, голосовали в первую очередь против социал-демократов. 

Клаус Йоханнис (в центре), премьер-министр Людовик Орбан (слева) и член Европейского парламента Рареш Богдан (справа) во время объявления результатов экзит-поллов, Бухарест, 10 ноября 2019.
Фото: EPA/UPG
Клаус Йоханнис (в центре), премьер-министр Людовик Орбан (слева) и член Европейского парламента Рареш Богдан (справа) во время объявления результатов экзит-поллов, Бухарест, 10 ноября 2019.

"Мы смогли победить PSD больше, чем когда-либо за последние 30 лет. Румыны никогда не голосовали так сильно и явно против PSD, а для Румынии это огромный шаг вперед", - сказал президент.

В румынской прессе Йоханниса критикуют за выбранную им тактику молчания в период предвыборной кампании: ни одного интервью, ни одного комментария и полный отказ участвовать в дебатах.

На самом деле румынский лидер готовился ко второму мандату задолго до старта кампании. Помимо участия в протестах, Йоханнис инициировал референдум о справедливой юстиции одновременно с выборами в Европейский парламент. Несмотря на то, что референдум был консультативный, такой шаг возымел политический эффект. Референдум мобилизовал поддержку Йоханниса и укрепил его позитивный имидж.

Что у конкурентов?

Бывшие партнеры социал-демократов из ALDE вместе с Pro Romania выдвинули в кандидаты Мирчу Диакону. Результаты предварительных опросов свидетельствовали, что Диакону также располагал шансами выйти во второй тур. Мирча Диакону – бывший актёр и позиционирует себя "человеком вне системы".

Мирча Диакону после голосования на избирательном участке
Фото: EPA/UPG
Мирча Диакону после голосования на избирательном участке

Также во второй тур метил лидер третьей по величине политической силы "Союз за спасению Румынии" (альянс USR - PLUS) – Дан Барна. Для троих кандидатов целью гонки был выход во второй тур. Однако вопросом политического выживания это было только для социал-демократов.

Парадокс румынских выборов в том, что несмотря на то, что президент не обладает сильными полномочиями, именно выборы этого должностного лица определят будущую архитектуру партийных пропорций.

Румыния, Украина и ЕС

Украине, впрочем, выгодно, чтобы Клаус Йоханнис получил второй мандат. Во-первых, Йоханниса называют преданным сторонником евроатлантического курса и просто другом США. Во-вторых, ему успешно удается ладить с брюссельской бюрократией и маневрировать между США и ЕС. В-третьих, тот факт, что Йоханнис отменил свой визит в Украину в 2017 году после принятия Закона об образовании – хороший повод вернутся к диалогу. Тем более что общие интересы Украины и Румынии касаются не только языка обучения национальных меньшинств.

Фото: EPA/UPG

Для Румынии и Украины определяющими остаются вопросы региональной безопасности: это и ситуация в Молдове. Республика, к слову, является приоритетным направлением румынской внешней политики, а Украина – участником переговоров в формате 5+2 по урегулированию приднестровского конфликта в РМ. Так что лидер во главе Румынии, от которого Украина знает, чего ожидать, может быть залогом региональной стабильности.

Меж тем возникает вопрос: удастся ли Йоханнису так же умело парировать европейским демагогам как раньше, когда внутренний враг в лице социал-демократов побежден и разгромлен. Европейские чиновники привыкли стегать румынское правительство по разным поводам – от угроз демократии до реформ в сфере юстиции. И эта тенденция, видимо, продолжится. Заслуга Йоханниса в этом тоже есть. Бесконечное противостояние с правительством сформировало в ЕС определенную оптику. Социал-демократы, покусившись на борьбу с коррупцией – фактически румынский бренд – конечно, приговорили себя сами. Но кто займет образовавшуюся нишу мальчиков для битья пока неясно, а первым кандидатом пока становится премьер из пропрезидентской партии – Людовик Орбан. 

Марианна ПрисяжнюкМарианна Присяжнюк, журналист
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