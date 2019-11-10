Президент Боливии на фоне массовых протестов объявил о перевыборах

Президент Боливии Эво Моралес объявил о проведнии новых выборов президента страны, после того как Организация американских государств отказалась признать результаты предыдущего голосования, которое состоялось 20 октября.

Об этом он объявил на пресс-конференции в воскресенье.

Предварительные итоги прошедшего 20 октября голосования, указывали на возможность второго тура. Но избирательная комиссия объявила Моралеса победителем с результатом 47,08% голосов. Его соперник Карлос Меса, занимавший пост главы государства с октября 2003 по июнь 2005 года, получил 36,51%. По боливийским законам, если кандидат набрал больше 40% голосов, а его отрыв от второго превышает 10 пунктов, второй тур не проводится.

Оппозиция отказалась признать победу Моралеса, и в стране вспыхнули масштабные протесты. Моралес в ответ объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.

Как сообщает BBC, Организация американских государств признала "явные манипуляции" при подсчете голосов и отказалась признать результаты выборов. В ОАГ заявили, что Моралес вряд ли победил в первом туре с преимуществом в 10 пунктов.

"Манипуляции с компьютерной системой были настолько существенными, что они должны стать предметом тщательного расследования со стороны боливийского государства, чтобы разобраться в этом серьезном деле и назначить ответственность", - говорится в отчете.

ОАГ рекомендовала Боливии аннулировать результаты голосования 20 октября.

Моралес согласился с этим предложением. По его словам, выборы проведет новая избирательная комиссия.