В Польше по запросу России задержали заместителя главы "УНА-УНСО"
В Польше по запросу России задержали заместителя главы "УНА-УНСО"
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Большинство жителей ОРДЛО назвали войну на Донбассе внутренним украинским конфликтом
Большинство жителей ОРДЛО назвали войну на Донбассе внутренним украинским конфликтом
Возможность прохода
Возможность прохода
Известный в РФ историк убил и расчленил свою студентку
Известный в РФ историк убил и расчленил свою студентку
Зеленский поручил написать закон со стандартами новостей, но в Кабмине назвали это недоразумением (обновлено)
Зеленский поручил написать закон со стандартами новостей, но в Кабмине назвали это недоразумением (обновлено)
Пятимесячная карьера Бухарева при Зеленском закончилась увольнением с военной службы
Пятимесячная карьера Бухарева при Зеленском закончилась увольнением с военной службы
Богдан: до 1917 года в Украине было 70 млн человек
Богдан: до 1917 года в Украине было 70 млн человек
Фанаты клуба Реброва с нацистской символикой напали на болельщиков московского ЦСКА
Фанаты клуба Реброва с нацистской символикой напали на болельщиков московского ЦСКА
ГлавнаяМир

​Уволенный Трампом советник Болтон издаст мемуары

Болтон может раскрыть подробности своей работы в администрации Трампа.

​Уволенный Трампом советник Болтон издаст мемуары
Справа-налево: Президент США Дональд Трамп, советник по нацбезопасности Джон Болтон и государственный секретарь США Майк Помпео
Фото: EPA/UPG

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, которого Дональд Трамп уволил в сентябре, собирается издать книгу.

По данным источников Associated Press, издательство Simon & Schuster согласилось заплатить за нее около 2 млн долларов. В 2007 году в одном из дочерних издательств Simon & Schuster вышла книга Болтона "Капитуляция - не выбор" (Surrender Is Not an Option).

Интересы бывшего советника Трампа представляло литературное агентство Javelin, клиентами которого также являются бывший директор ФБР Джеймс Коми и анонимный автор книги "Предупреждение", который работает в Белом доме и в 2018 году рассказал о "движении сопротивления" Трампу из числа сотрудников его собственной администрации.

Близкие к Болтону источники еще в прошлом месяцев сообщали, что он планирует издать книгу, в которой подробно расскажет, как он работал в администрации президента Америки. По информации издания Axios, это вызвало обеспокоенность в Белом доме.

Болтон ушел в отставку 10 сентября по решению Трампа. Президент США объяснил свое решение тем, что ему не нравились многие предложения советника.

В 2001-2005 годах Болтон занимал пост заместителя госсекретаря по контролю за вооружениями и международной безопасности при Джордже Буше-младшем. В 2018-2019 годах был советником по национальной безопасности Дональда Трампа.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также