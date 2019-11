​Уволенный Трампом советник Болтон издаст мемуары

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, которого Дональд Трамп уволил в сентябре, собирается издать книгу.

По данным источников Associated Press, издательство Simon & Schuster согласилось заплатить за нее около 2 млн долларов. В 2007 году в одном из дочерних издательств Simon & Schuster вышла книга Болтона "Капитуляция - не выбор" (Surrender Is Not an Option).

Интересы бывшего советника Трампа представляло литературное агентство Javelin, клиентами которого также являются бывший директор ФБР Джеймс Коми и анонимный автор книги "Предупреждение", который работает в Белом доме и в 2018 году рассказал о "движении сопротивления" Трампу из числа сотрудников его собственной администрации.

Близкие к Болтону источники еще в прошлом месяцев сообщали, что он планирует издать книгу, в которой подробно расскажет, как он работал в администрации президента Америки. По информации издания Axios, это вызвало обеспокоенность в Белом доме.

Болтон ушел в отставку 10 сентября по решению Трампа. Президент США объяснил свое решение тем, что ему не нравились многие предложения советника.

В 2001-2005 годах Болтон занимал пост заместителя госсекретаря по контролю за вооружениями и международной безопасности при Джордже Буше-младшем. В 2018-2019 годах был советником по национальной безопасности Дональда Трампа.